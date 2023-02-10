Кріштіану Роналду забив свій 500-й гол у національних першостях.

У четвер, 9 лютого, в рамках 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії зустрічалися футбольні клуби "Аль-Наср" і "Аль-Вахда".

Протистояння завершилося з рахунком 4:0 на користь "Аль-Насра". Всі голи в цій зустрічі забив зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду.

У першому таймі Роналду спочатку і з лівого боку штрафного точно пробив у дальній кут, після чого він з протилежного боку провернув те ж саме, тільки цього разу пробивши в ближній кут.

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На старті другої половини зустрічі португалець реалізував пенальті, а фінальний м'яч Роналду забив завдяки добиванню в порожні ворота.

"Аль-Вахда"- "Аль-Наср" - 0:4

Голи: Роналду, 21, 40, 53 пен, 61

"Аль-Вахда": Атійя, Курді (Аль-Джайзані, 76), Дуарте, Маккі (Альджайзані, 62), Хаусауі, Фажр, Бакшуін, Анселмо, Аль-Гамді (Йоду, 46), Родрігеш (Аль-Ісса, 74), Наджі (Нур, 63)

"Аль-Наср": Аль-Акіді, Аль-Ганам (Аль-Авджамі, 68), Маду, Аль-Амрі, Конан (Абдулла, 76), Луїс Густаво, Аль-Наджі (Аль-Сулайхім, 75), Аль-Хайбарі (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машаріпов (Маран, 83), Гаріб

Попередження: Йода (77)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що перший гол Роналду в цій грі став історичним - цей гол став 500-м для Кріштіану в національних першостях.

Кріштіану Роналду прокоментував свій покер в матчі з "Аль-Вахдою".

"Прекрасне відчуття, що я забив чотири голи і досяг 500 голів в чемпіонатах при дуже солідній перемозі команди", - написав Роналду в своєму Твіттері.

Нагадаємо, Роналду перейшов в "Аль-Наср" наприкінці грудня 2022 року. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2025 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Роналду взяв участь у трьох матчах, в яких записав до свого активу п'ять голів.

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