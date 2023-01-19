Команда Мессі перемогла команду Роналду у вогняному поєдинку.

У четвер, 19 січня, відбувся товариський поєдинок, в якому французький ПСЖ грав проти збірної Ер-Ріяда, складеної з найкращих гравців провідних клубів Саудівської Аравії "Аль-Насра" і "Аль-Хіляля".

Зустріч проходила на стадіоні "Кінг Фахд" і завершилася з рахунком 5:4.

Рахунок у матчі відкрив аргентинський нападник Ліонель Мессі, відзначившись вже на 3-й хвилині з передачі Неймара. На 34-й хвилині голом відзначився Кріштіану Роналду - португалець реалізував пенальті і зрівняв рахунок у грі.

Ближче до кінця першої половини зустрічі парижан вивів вперед бразильський захисник Маркіньос, проте ще до перерви Роналду вдруге зрівняв рахунок.

На 53-й хвилині захисник ПСЖ Серхіо Рамос вивів парижан вперед втретє за матч, проте через три хвилини рахунок знову став рівним-відзначився Чан Хюн Су. На 60-й хвилині до "точки" підійшов Мбаппе і забив четвертий гол ПСЖ. На 78-й хвилині нападник французів Уго Екітіке зробив рахунок 5:3.

Вже в компенсований час півзахисник Саудівської команди Андерсон Таліска встановив остаточний рахунок - 5:4 на користь ПСЖ.

"Аль-Наср" / "Аль-Хіляль" - ПСЖ - 4:5

Голи: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжан Хен-Су, 56, Таліска, 90+4 - Мессі, 3, Маркіньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Екітіке, 78

Огляд матчу:

Варто відзначити, що даний матч може стати одним з останніх в історії, в якому один проти одного зіграли аргентинський нападник Ліонель Мессі, що захищає кольори ПСЖ, і португальський форвард Кріштіану Роналду, який представляє "Аль-Наср".

Додамо, що найкращим гравцем цього поєдинку був визнаний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду.

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