Ліонель Мессі планує продовжувати свої виступи у складі збірної.

У неділю, 18 грудня, в Катарі був зіграний фінальний поєдинок ЧС-2022 з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла національну команду Франції.

Нападник і капітан збірної "альбіселесте" Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди у фіналі мундіалю, а також повідомив, що планує продовжити виступи у складі своєї національної команди.

"Очевидно, я хотів закрити цим свою кар'єру, я більше не можу ні про що просити. Слава богу, він дав мені все. Майже завершення моєї кар'єри таким чином, це вражає.

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Кубок Америки, чемпіонат світу ... Це прийшло до мене майже в кінці. Я люблю футбол, те, чим я займаюся.

Це божевільно, я так хотів отримати титул, це найкрасивіше, що є. Подивіться, який прекрасний кубок. Я дуже хотів цього. Бог збирався дати мені це, у мене було відчуття, що це станеться. Ми багато страждали, але ми впоралися.

Я не вважаю, що прийшов час покинути збірну Аргентини. Я хочу продовжити виступати, зіграти ще кілька ігор, будучи чемпіоном світу. Хочу побачити, наскільки це буде шалено - виступати з трьома зірками на формі", - наводить слова Мессі Tyc Sports.

Зазначимо, що Мессі вперше у своїй кар'єрі став володарем титулу чемпіона світу. Ліонель також виходив зі збірною Аргентини у фінал ЧС в 2014 році, проте тоді "альбіселесте" поступилися Німеччині.

Саме Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом чемпіонату світу в Катарі.

Капітан збірної Аргентини зіграв на ЧС-2022 сім матчів, в яких забив сім голів і віддав три гольові передачі.

Крім того, на мундіалі в Катарі Мессі підкорився унікальний рекорд - він став першим в історії ЧС гравцем, який забивав на кожній зі стадій протягом одного чемпіонату світу.

Нагадаємо, на стадії групового етапу Мессі забивав Саудівській Аравії та Мексиці, в 1/8 фіналу він забив Австралії, у чвертьфіналі - Нідерландам, у півфіналі - Хорватії та двічі відзначився у фінальному поєдинку з Францією.

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