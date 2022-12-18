Ліонель Мессі з другої спроби виграв чемпіонат світу з футболу зі збірною Аргентини.

У неділю, 18 грудня, відбувся фінальний поєдинок чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрічалися національні команди Аргентини та Франції.

Гра проходила на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в Лусаїлі і завершилася тріумфом збірної Аргентини.

Рахунок у грі відкрив Ліонель Мессі. Капітан збірної Аргентини реалізував пенальті на 23-й хвилині гри, який заробив Анхель Ді Марія.

Відео дня

На 36-й хвилині зустрічі Аргентина втекла в контратаку і з передачі Мак Аллістера забив Анхель Ді Марія.

У другій половині другого тайму збірна Франції повністю перевернула хід гри, зробивши приголомшливий камбек і зрівнявши рахунок у поєдинку. Обидва голи французів забив Кіліан Мбаппе-на 80-й хвилині з пенальті і на 82-й хвилині з гри.

В екстра-таймах команди також обмінялися голами: у Аргентини забив Мессі, у Франції - Мбаппе. Команди визначали сильнішого в серії пенальті, де сильнішими виявилися аргентинські футболісти.

Аргентина - Франція - 3:3 (4:2)

Голи: Мессі, 23 пен, 109, Ді Марія, 36 - Мбаппе, 80 пен, 82, 118 пен

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко (Дібала, 120+2), Отаменді, Ромеро, Моліна (Монтьєль, 90), Мак Аллістер, Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Альварес (Л. Мартінес, 102), Ді Марія (Акунья, 64), Мессі

Франція: Льоріс, Кунде (Дісасі, 120+1), Варан (Конате, 112), Упамекано, Ернандес (Камавінга, 71), Чуамені, Рабьо (Фофана, 95), Грізманн (Коман, 71, Дембеле (Тюрам, 41), Мбаппе, Жиру (Коло Муані, 41)

Відео голів:

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу втретє в своїй історії. Раніше Аргентинці вигравали світову першість в 1978 і 1986 роках.

Рекордсменом за кількістю перемог на мундіалях є збірна Бразилії, яка вигравала цей трофей п'ять разів. По чотири перемоги у збірних Німеччини та Італії. Французи ставали чемпіонами світу два рази-в 1998 і 2018 роках .

Також відзначимо, що нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі зіграв свій 26 матч на чемпіонатах світу.

Таким чином, капітан "альбіселесте" перевершив досягнення Лотара Маттеуса. На рахунку легендарного німецького футболіста 25 матчів на мундіалях за кар'єру.

Додамо, що Ліонель Мессі у свої 35 років у перші в кар'єрі став чемпіоном світу з футболу. Аргентинець також виходив у фінал ЧС в 2014 році, проте тоді Аргентинці поступилися національній збірній Німеччини.

Нагадаємо, в суботу, 17 грудня, був зіграний поєдинок за бронзові медалі чемпіонату світу-2022, в якому збірна Хорватії перемогла національну команду Марокко з рахунком 2:1.