У неділю, 20 листопада, стартує 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Цього року планетарну першість приймає Катар.
Вперше в історії турнір проходитиме на Близькому Сході і вперше він пройде восени та взимку.
У фінальній частині ЧС беруть участь 32 національні збірні.
Згідно з регламентом, всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.
Склади груп ЧС-2022 з футболу
Група A: Сенегал, Катар, Нідерланди, Еквадор
Група B: Англія, США, Іран, Уельс
Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія
Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка
Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана
Відкриє ЧС-2022 з футболу поєдинок національних збірних Катару та Еквадору. Ця гра відбудеться 20 листопада на стадіоні "Ель-Байт", у місті Ель-Хаурі. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.
Розклад матчів ЧС-2022 з футболу
Груповий етап
Тур 1
Неділя, 20 листопада
- 18:00 Катар - Еквадор (Група А)
Понеділок, 21 листопада
- 15:00 Англія – Іран (Група В)
- 18:00 Сенегал - Нідерланди (Група А)
- 21:00 США - Уельс (Група В)
Вівторок, 22 листопада
- 12:00 Аргентина - Саудівська Аравія (Група C)
- 15:00 Данія - Туніс (Група D)
- 18:00 Мексика - Польща (Група C)
- 21:00 Франція - Австралія (Група D)
Середа, 23 листопада
- 12:00 Марокко - Хорватія (Група F)
- 15:00 Німеччина - Японія (Група E)
- 18:00 Іспанія - Коста-Ріка (Група E)
- 21:00 Бельгія - Канада (Група F)
Четвер, 24 листопада
- 12:00 Швейцарія - Камерун (Група G)
- 15:00 Уругвай - Південна Корея (Група H)
- 18:00 Португалія - Гана (Група H)
- 21:00 Бразилія - Сербія (Група G)
Тур 2
П'ятниця, 25 листопада
- 12:00 Уельс - Іран (Група В)
- 15:00 Катар - Сенегал (Група А)
- 18:00 Нідерланди - Еквадор (Група А)
- 21:00 Англія - США (Група В)
Субота, 26 листопада
- 12:00 Туніс - Австралія (Група D)
- 15:00 Польща - Саудівська Аравія (Група C)
- 18:00 Франція - Данія (Група D)
- 21:00 Аргентина - Мексика (Група C)
Неділя, 27 листопада
- 12:00 Японія - Коста-Ріка (Група E)
- 15:00 Бельгія - Марокко (Група F)
- 18:00 Хорватія – Канада (Група F)
- 21:00 Іспанія - Німеччина (Група E)
Понеділок, 28 листопада
- 12:00 Камерун - Сербія (Група G)
- 15:00 Південна Корея - Гана (Група H)
- 18:00 Бразилія - Швейцарія (Група G)
- 21:00 Португалія - Уругвай (Група H)
Тур 3
Вівторок, 29 листопада
- 17:00 Еквадор - Сенегал (Група А)
- 17:00 Нідерланди - Катар (Група А)
- 21:00 Іран - США (Група В)
- 21:00 Уельс - Англія (Група В)
Середа, 30 листопада
- 17:00 Туніс - Франція (Група D)
- 17:00 Австралія - Данія (Група D)
- 21:00 Польща - Аргентина (Група C)
- 21:00 Саудівська Аравія - Мексика (Група C)
Четвер, 1 грудня
- 17:00 Хорватія - Бельгія (Група F)
- 17:00 Канада - Марокко (Група F)
- 21:00 Японія - Іспанія (Група E)
- 21:00 Коста-Ріка - Німеччина (Група E)
П'ятниця, 2 грудня
- 17:00 Південна Корея - Португалія (Група H)
- 17:00 Гана - Уругвай (Група H)
- 21:00 Сербія - Швейцарія (Група G)
- 21:00 Камерун - Бразилія (Група G)
Матчі 1/8 фіналу турніру відбудуться з 3 по 6 грудня, ігри 1/4 заплановані на 9 - 10 грудня, півфінали – 13 - 14 грудня.
Фінальний поєдинок відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.
Додамо, що за всю історію проведення чемпіонатів світу лише вісім збірних змогли здобути цей трофей. Найбільша кількість чемпіонських титулів у Бразилії – п'ять.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.
Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.