Пропонуємо до вашої уваги розклад матчів чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У неділю, 20 листопада, стартує 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Цього року планетарну першість приймає Катар.

Вперше в історії турнір проходитиме на Близькому Сході і вперше він пройде восени та взимку.

У фінальній частині ЧС беруть участь 32 національні збірні.

Відео дня

Згідно з регламентом, всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.

Склади груп ЧС-2022 з футболу

Група A: Сенегал, Катар, Нідерланди, Еквадор

Група B: Англія, США, Іран, Уельс

Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка

Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Відкриє ЧС-2022 з футболу поєдинок національних збірних Катару та Еквадору. Ця гра відбудеться 20 листопада на стадіоні "Ель-Байт", у місті Ель-Хаурі. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Розклад матчів ЧС-2022 з футболу

Груповий етап

Тур 1

Неділя, 20 листопада

18:00 Катар - Еквадор (Група А)

Понеділок, 21 листопада

15:00 Англія – Іран (Група В)

18:00 Сенегал - Нідерланди (Група А)

21:00 США - Уельс (Група В)

Вівторок, 22 листопада

12:00 Аргентина - Саудівська Аравія (Група C)

15:00 Данія - Туніс (Група D)

18:00 Мексика - Польща (Група C)

21:00 Франція - Австралія (Група D)

Середа, 23 листопада

12:00 Марокко - Хорватія (Група F)

15:00 Німеччина - Японія (Група E)

18:00 Іспанія - Коста-Ріка (Група E)

21:00 Бельгія - Канада (Група F)

Четвер, 24 листопада

12:00 Швейцарія - Камерун (Група G)

15:00 Уругвай - Південна Корея (Група H)

18:00 Португалія - ​​Гана (Група H)

21:00 Бразилія - ​​Сербія (Група G)

Тур 2

П'ятниця, 25 листопада

12:00 Уельс - Іран (Група В)

15:00 Катар - Сенегал (Група А)

18:00 Нідерланди - Еквадор (Група А)

21:00 Англія - ​​США (Група В)

Субота, 26 листопада

12:00 Туніс - Австралія (Група D)

15:00 Польща - Саудівська Аравія (Група C)

18:00 Франція - Данія (Група D)

21:00 Аргентина - Мексика (Група C)

Неділя, 27 листопада

12:00 Японія - Коста-Ріка (Група E)

15:00 Бельгія - Марокко (Група F)

18:00 Хорватія – Канада (Група F)

21:00 Іспанія - Німеччина (Група E)

Понеділок, 28 листопада

12:00 Камерун - Сербія (Група G)

15:00 Південна Корея - Гана (Група H)

18:00 Бразилія - ​​Швейцарія (Група G)

21:00 Португалія - ​​Уругвай (Група H)

Тур 3

Вівторок, 29 листопада

17:00 Еквадор - Сенегал (Група А)

17:00 Нідерланди - Катар (Група А)

21:00 Іран - США (Група В)

21:00 Уельс - Англія (Група В)

Середа, 30 листопада

17:00 Туніс - Франція (Група D)

17:00 Австралія - ​​Данія (Група D)

21:00 Польща - Аргентина (Група C)

21:00 Саудівська Аравія - Мексика (Група C)

Четвер, 1 грудня

17:00 Хорватія - Бельгія (Група F)

17:00 Канада - Марокко (Група F)

21:00 Японія - Іспанія (Група E)

21:00 Коста-Ріка - Німеччина (Група E)

П'ятниця, 2 грудня

17:00 Південна Корея - Португалія (Група H)

17:00 Гана - Уругвай (Група H)

21:00 Сербія - Швейцарія (Група G)

21:00 Камерун - Бразилія (Група G)

Матчі 1/8 фіналу турніру відбудуться з 3 по 6 грудня, ігри 1/4 заплановані на 9 - 10 грудня, півфінали – 13 - 14 грудня.

Фінальний поєдинок відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Додамо, що за всю історію проведення чемпіонатів світу лише вісім збірних змогли здобути цей трофей. Найбільша кількість чемпіонських титулів у Бразилії – п'ять.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

Вас також можуть зацікавити новини: