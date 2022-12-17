Всі голи були забиті в першому таймі.

У суботу, 17 грудня, відбувся поєдинок за бронзові нагороди чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися національні збірні Марокко та Хорватії.

Всі голи були забиті в першому таймі. Матч видався інтенсивним і тріумф святкують хорвати. З рахунком 2:1 підопічні Златко Даліча здобули звитягу.

Хорватія - Марокко - 2:1

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Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 - Дарі, 9

Хорватія: Лівакович – Шутало, Гвардіол, Станишич – Перішич, Модрич, Ковачич, Маєр (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Лівая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61)

Марокко: Буну – Аттіят-Аллах, Ель Ямік (Амалла, 67), Дарі (Банун, 64), Хакімі – Амрабат, Ель-Ханнус (Унахі, 55), Сабірі (Чейр, 46) – Буфаль (Зарурі, 64), Ен-Несірі, Зієш

Збірні Марокко та Хорватії вже зустрічалися на цьому чемпіонаті світу. На стадії групового етапу команди зіграли внічию - 0:0.

Нагадаємо, що 18 грудня Аргентина і Франція посперечаються за золоті медалі ЧС-2022.

Хорватія - Марокко: підсумки матчу