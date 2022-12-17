У суботу, 17 грудня, відбувся поєдинок за бронзові нагороди чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися національні збірні Марокко та Хорватії.
Всі голи були забиті в першому таймі. Матч видався інтенсивним і тріумф святкують хорвати. З рахунком 2:1 підопічні Златко Даліча здобули звитягу.
Хорватія - Марокко - 2:1
Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 - Дарі, 9
Хорватія: Лівакович – Шутало, Гвардіол, Станишич – Перішич, Модрич, Ковачич, Маєр (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Лівая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61)
Марокко: Буну – Аттіят-Аллах, Ель Ямік (Амалла, 67), Дарі (Банун, 64), Хакімі – Амрабат, Ель-Ханнус (Унахі, 55), Сабірі (Чейр, 46) – Буфаль (Зарурі, 64), Ен-Несірі, Зієш
Збірні Марокко та Хорватії вже зустрічалися на цьому чемпіонаті світу. На стадії групового етапу команди зіграли внічию - 0:0.
Нагадаємо, що 18 грудня Аргентина і Франція посперечаються за золоті медалі ЧС-2022.
Хорватія - Марокко: підсумки матчу
- Капітан збірної Хорватії Лука Модрич став першим польовим футболістом в історії чемпіонатів світу, який у 37-річному віці провів 7 матчів у рамках одного турніру.
- Хорватська команда здобула медалі на другій поспіль першості світу. На ЧС-2018 підопічні Даліча стали другими, поступившись у фіналі Франції (2:4). Бронзу ЧС-2018 завоювала Бельгія.
- На ЧС-1998 хорвати також взяли бронзу, обігравши Нідерланди у поєдинку за третє місце.