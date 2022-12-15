На думку букмекерів, обидві команди мають рівні шанси виграти мундіаль в Катарі.

У неділю, 18 грудня, відбудеться головна футбольна подія чотириріччя - фінал чемпіонату світу-2022. У поєдинку за трофей змагатимуться національні збірні Аргентини та Франції.

Гра пройде в Лусаїлі на стадіоні "Лусаїл Айконік".

Збірна Аргентини стартувала на турнірі з невдачі - "альбіселесте" сенсаційно програли в першому турі групового турніру Саудівській Аравії (1:2). Однак, потім підопічні Ліонеля Скалоні здобули дві впевнені перемоги над командами Мексики (2:0) і Польщі (2:0) і з першого місця вийшли в плей-офф турніру.

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В 1/8 фіналу Аргентинці переграли збірну Австралії (2:1), а в 1/4 фіналу в серії пенальті здолали національну команду Нідерландів.

У півфіналі збірна Аргентини, завдяки геніальному перформансу Ліонеля Мессі, розгромила Хорватію і завоювала путівку у фінал турніру.

Підопічні Дідьє Дешама, у свою чергу, потужно стартували на ЧС-2022, здобувши дві перемоги у стартових турах групового турніру проти Австралії (4:1) та Данії (2:1). Однак, як і аргентинці, французи зазнали однієї поразки в груповому раунді - в заключному турі проти команди Тунісу (0:1). Варто відзначити, що в цій грі Дідьє Дешам випустив на поле резервний склад і результат цієї зустрічі ніяк не вплинув на турнірне становище французів.

У плей-офф ЧС-2022 збірна Франції показувала дуже потужну гру і досить легко пройшла Польщу в 1/8 фіналу, а в чвертьфіналі вибила збірну Англії (2:1).

В 1/2 фіналу французи впевнено переграли головну сенсацію катарського мундіалю - збірну Марокко (2:0).

Напередодні фіналу ЧС-2022 аналітики зробили прогноз, хто стане найкращою командою всього турніру.

Аргентина - Франція: прогноз

На думку букмекерів, обидві команди абсолютно рівні і мають однакові шанси виграти трофей.

Так, коефіцієнт на перемогу Франції, як і на перемогу Аргентини, в основний час - 2,85. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,10.

Також однакові коеефіцієнти і на підсумковий тріумф однієї з команд - 1,93.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,20.

Зробити ставку на те, що переможець фіналу ЧС-2022 визначиться в екстра-таймах можна з коефіцієнтом 6,40, а на те, що буде серія пенальті - 5,40.

Нагадаємо, саме збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. У фіналі ЧС-2018 підопічні Дільє Дешама обіграли Хорватію.

Збірна Аргентини в останній раз виходила у фінал ЧС в 2014 році. Тоді Ліонель Мессі і компанія програли національній збірній Німеччини. Тріумф німцям приніс гол Маріо Гетце, який відзначився на 112-й хвилині зустрічі.

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