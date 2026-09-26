'Ман Сіті' визнали винним у понад 100 звинуваченням у фінансових порушеннях

Англійський клуб "Манчестер Сіті" визнали винним за більшістю обвинувачень у справі щодо 115 фінансових порушень в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє The Athletic.
У лютому 2023 року незалежна комісія розпочала розгляд 115 фінансових порушень, в яких англійська Прем'єр-ліга звинувачує "Манчестер Сіті". Клуб підозрювали в порушеннях фінансових правил у період з сезону 2009/10 до 2017/18.
Важливо, що протягом періоду ймовірних порушень "Сіті" тричі вигравав Прем'єр-лігу, двічі Кубок Англії, чотири рази Кубок ліги та Суперкубок Англії.
У червні 2024 року "Манчестер Сіті" подав зустрічний позов до суду проти АПЛ через ускладнені правила спонсорства. Клуб вимагав від Прем'єр-ліги скасувати ці правила та надати фінансову компенсацію за передбачувані збитки від спонсорських угод.
У чому звинувачують "Ман Сіті"
- Порушення правил АПЛ при наданні "точної фінансової інформації" про доходи (зокрема про доходи від спонсорських контрактів), їхні джерела та операційні витрати.
- Ненадання повної інформації щодо бонусних виплат для головного тренера у період з 2009 до 2013 року, коли команду очолював італієць Роберто Манчіні, а також щодо бонусів гравцям у сезонах 2010/11 та 2015/16.
- Недотримання правила фінансового фейр-плей (період ймовірних порушень - з сезону 2013/14 до 2017/18).
- Порушення правил АПЛ щодо прибутковості клубів у 2015-2018 роках.
- У порушенні правил ліги, які вимагають від клубів сприяти Прем'єр-лізі у розслідуваннях - починаючи з грудня 2018 року.
При цьому клуб завжди заперечував ці звинувачення, але "Манчестер Сіті" визнали винними за всіма обвинуваченнями, окрім одного із 115.
"Процес у Прем'єр-лізі триває, важливі елементи мають бути завершені, і він підлягає суворій конфіденційності. Таким чином, позиція ФК "Манчестер Сіті" залишається відповідною заяві клубу від лютого 2023 року. Клуб сумлінно дотримувався належної правової процедури протягом восьми років, виходячи з того, що Рада директорів та Виконавчий комітет Прем'єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений та справедливий регулятор, вільний від упередженого впливу", - зазначили в клубі.
Які санкції можуть загрожувати "Ман Сіті"
Варто зазначити, що клубу загрожують різноманітні санкції - фінансові або "спортивні". Вони варіюються від догани та грошових штрафів до зняття очок, також їх можуть позбавити здобутих титулів. Також клуб можуть виключити зі списку учасників Прем'єр-ліги.
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