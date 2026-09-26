'Ман Сіті' визнали винним у понад 100 звинуваченням у фінансових порушеннях

Клубу загрожують різноманітні санкції - фінансові або "спортивні".

Англійський клуб "Манчестер Сіті" визнали винним за більшістю обвинувачень у справі щодо 115 фінансових порушень в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє The Athletic.

У лютому 2023 року незалежна комісія розпочала розгляд 115 фінансових порушень, в яких англійська Прем'єр-ліга звинувачує "Манчестер Сіті". Клуб підозрювали в порушеннях фінансових правил у період з сезону 2009/10 до 2017/18.

Важливо, що протягом періоду ймовірних порушень "Сіті" тричі вигравав Прем'єр-лігу, двічі Кубок Англії, чотири рази Кубок ліги та Суперкубок Англії.

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У червні 2024 року "Манчестер Сіті" подав зустрічний позов до суду проти АПЛ через ускладнені правила спонсорства. Клуб вимагав від Прем'єр-ліги скасувати ці правила та надати фінансову компенсацію за передбачувані збитки від спонсорських угод.

У чому звинувачують "Ман Сіті"

Порушення правил АПЛ при наданні "точної фінансової інформації" про доходи (зокрема про доходи від спонсорських контрактів), їхні джерела та операційні витрати.

Ненадання повної інформації щодо бонусних виплат для головного тренера у період з 2009 до 2013 року, коли команду очолював італієць Роберто Манчіні, а також щодо бонусів гравцям у сезонах 2010/11 та 2015/16.

Недотримання правила фінансового фейр-плей (період ймовірних порушень - з сезону 2013/14 до 2017/18).

Порушення правил АПЛ щодо прибутковості клубів у 2015-2018 роках.

У порушенні правил ліги, які вимагають від клубів сприяти Прем'єр-лізі у розслідуваннях - починаючи з грудня 2018 року.

При цьому клуб завжди заперечував ці звинувачення, але "Манчестер Сіті" визнали винними за всіма обвинуваченнями, окрім одного із 115.

"Процес у Прем'єр-лізі триває, важливі елементи мають бути завершені, і він підлягає суворій конфіденційності. Таким чином, позиція ФК "Манчестер Сіті" залишається відповідною заяві клубу від лютого 2023 року. Клуб сумлінно дотримувався належної правової процедури протягом восьми років, виходячи з того, що Рада директорів та Виконавчий комітет Прем'єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений та справедливий регулятор, вільний від упередженого впливу", - зазначили в клубі.

Які санкції можуть загрожувати "Ман Сіті"

Варто зазначити, що клубу загрожують різноманітні санкції - фінансові або "спортивні". Вони варіюються від догани та грошових штрафів до зняття очок, також їх можуть позбавити здобутих титулів. Також клуб можуть виключити зі списку учасників Прем'єр-ліги.

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