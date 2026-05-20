Гвардіола покине 'Манчестер Сіті' після 10 років роботи з командою, - Sky News

Це станеться на тлі провального для містян сезону.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола залишить англійський клуб, який очолює з 2016 року, після закінчення сезону. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

Наразі офіційно не повідомляється, чи покине Гвардіола клуб, контракт з яким він має до 2027 року. Журналісти нагадують, що коуч очолював манчестерців під час їх найуспішнішого періоду. За останні 10 років клуб на чолі з Гвардіолою виграв 20 трофеїв. Зокрема шість титулів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ), трофей Ліги чемпіонів у 2023 році та кілька титулів Кубка Англії.

За даними джерел, клуб готується до того, що їм, ймовірно, доведеться шукати заміну Гвардіолі. І наразі найімовірнішим варіантом є Енцо Мареска, який вже працював у "Сіті" в сезоні, коли містяни виграли Лігу Чемпіонів. Він також очолював "Челсі", але покинув лондонський клуб у січні цього року.

Зазначимо, що цей сезон для "Мансіті" став відносно провальним. Єдиний трофей, який їм вдалося отримати, став кубок Англії, який вони виграли 16 травня. Водночас в Лізі Чемпіонів манчестерці вилетіли вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Реал Мадриду".

А ввечері 19 травня підопічні Гвардіоли втратили шанси на перемогу в АПЛ. Завдяки перемозі над "Бернлі" лондонський "Арсенал" зберіг відрив у 4 очки й вперше за 22 роки виграв АПЛ.

Якщо плітки про відхід Гвардіоли справдяться, то останнім його матчем на чолі "Манчестер Сіті" стане матч 38 туру АПЛ проти "Астон Вілли". Він не має жодного турнірного значення для містян, які вже гарантували собі срібні медалі в чемпіонаті.

Інші зміни тренерів в ТОП-клубах Європи

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кривдників "Мансіті" в ЛЧ, "Реал Мадрид" очолить зірковий тренер Жозе Моурінью. За даними ЗМІ, він підпише дворічний контракт з "королівським клубом" з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, що в "Реалі" грає український воротар Андрій Лунін.

Наразі ж Моурінью тренує інший європейський клуб – португальську "Бенфіку", в складі якої виступають відразу двоє українців – воротар Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков.

