Відомо, що пара має трьох вже дорослих дітей.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Жузеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра розлучаються після 10 років шлюбу. Про це повідомила іспанська газета Sport, передає Sky News.

За інформацією газети, вони домовилися розлучитися минулого місяця, проте їхні стосунки досі залишаються "сердечними, стабільними і дружніми".

Видання додає, що вони живуть окремо майже п'ять років після того, як Серра повернулася до Барселони, аби керувати своєю компанією моди, тоді як Гвардіола залишився в Манчестері, де він є тренером футбольної команди з 2016 року.

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"Відтоді їхні стосунки були більше схожі на "спільне життя нарізно", ніж на звичайний шлюб", - йдеться на сайті газети.

Проте їх часто бачили разом, до прикладу, під час виїздів на Вімблдон минулого літа.

Відомо, що пара одружилася у Барселоні, де Гвардіола провів більшу частину своєї кар'єри, у 2014 році, проте познайомилися вони понад 20 років тому. Вони мають трьох спільних дітей: Марію, Маріуса та Валентину.

"Старша донька Марія, 24 роки, - модель, яка має понад 900 000 підписників в Instagram. Маріус, 22 роки, живе в Дубаї і є генеральним директором трьох компаній, а Валентина, 17 років, навчається", - додали у Sky News.

Що відомо про Жузепа Гвардіолу

Гвардіола є одним з найуспішніших футболістів і тренерів усіх часів. Як гравець він виграв шість чемпіонських титулів та Кубок Європи з "Барселоною", а як тренер - три Ліги чемпіонів і 12 чемпіонських титулів під час роботи в "Сіті", "Барсі" та "Баварії", а також понад 20 інших нагород.

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