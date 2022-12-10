Збірна Аргентини за путівку у фінал битиметься з Хорватією.

У п'ятницю, 9 грудня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини протистояла національній команді Нідерландів.

Гра проходила на стадіоні "Лусаїл Айконік" в місті Лусаїл і завершилася перемогою Аргентини в серії пенальті.

Рахунок у грі відкрили аргентинські футболісти - на 35-й хвилині гри з передачі Ліонеля Мессі забив Науель Моліна. На 71-й хвилині захисник "помаранчевих" Дензел Думфріс порушив правила у своєму штрафному майданчику на Маркосі Акуньї. Пенальті впевнено реалізував Ліонель Мессі - голкіпер залишився по центру, а форвард на середній висоті пробив під праву штангу.

На 83-й хвилині Ваут Вегорст, який вийшов на заміну, відіграв один м'яч. Команда Луї ван Гала зуміла уникнути поразки на 11-й доданій хвилині завдяки голу все того ж Вегорста, який оформив дубль.

У серії пенальті гравці "помаранчевих" допустили два промахи, а аргентинці - один. Як підсумок, збірна Аргентини здобула перемогу з рахунком 4:3 і вийшла в наступний раунд турніру.

Нідерланди - Аргентина - 2:2 (пен. 3:4)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 - Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, ван Дейк, Аке, Думфріс, де Рон, Ф. де Йонг (Копмейнерс, 46), Блінд (Л. де Йонг, 64), Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергейс, 46), Депай (Вегхорст, 78)

Аргентина: Е. Мартінес, Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія, 112), Моліна (Монтьєль, 106), де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллістер, Акунья (Тальяфіко, 78), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 82)

Попередження: Тімбер, Вегхорст, Депай, Бергейс, Бергвейн, Думфріс, Ланг - Акунья, Ромеро, Лісандро Мартінес, Паредес, Мессі, Отаменді, Монтьєль, Пеццелья

Огляд матчу:

Як повідомляє портал Squawka, збірна Аргентини стала першою командою, яка вибила Нідерланди з плей-офф чемпіонатів світу на трьох турнірах.

У 1978 році Аргентинці були сильнішими у фіналі, в 2014 році - в півфіналі, на турнірі в Катарі команда Ліонеля Скалоні виявилася сильнішою в 1/4 фіналу.

Крім того, Аргентина частіше за всіх перемагала в серії післяматчевих пенальті на чемпіонатах світу (п'ять перемог з шести). Це рекорд турніру.

Додамо, що Аргентина вчетверте у своїй історії вийшла до 1/2 чемпіонату світу. Аргентинці грали у фіналі після виходу в півфінал на всіх трьох чемпіонатах світу - 1986, 1990, 2014.

В 1/2 фіналу ЧС-2022 збірна Аргентини зіграє проти національної команди Хорватії, яка в 1/4 фіналу сенсаційно вибила Бразилію.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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