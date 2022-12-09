Збірна Хорватії переграла Бразилію в серії пенальті і вийшла в півфінал катарського мундіалю.

У п'ятницю, 9 грудня, відбувся перший поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу - 2022 з футболу, в якому збірна Бразилії протистояла національній команді Хорватії.

Матч проходив на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті" в місті Ер-Райян і завершився перемогою хорватів у серії пенальті.

Неймар відкрив рахунок у грі наприкінці першого овертайму. Він на вході в штрафну обігрався з Лукасом Пакета, а вже в завершенні проскочив повз воротаря і з гострого кута пробив під поперечину.

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Бруно Петковіч зрівняв рахунок на 117-й хвилині зустрічі. Оршич прострілив у штрафну, а Петковіч в дотик переправив м'яч у сітку воріт збірної Бразилії. Відзначимо, що Оршич з'явився на полі на 114-й хвилині, Петковіч - на 72-й хвилині.

У серії пенальті сильнішою виявилася збірна Хорватії. У складі команди Златко Даліча в серії одинадцятиметрових відзначилися Нікола Влашич, Ловро Майєр, Лука Модріч і Мислав Оршич.

У Бразилії перший удар не реалізував Родріго, його удар взяв голкіпер хорватів Домінік Ліваковіч. Каземіро і Педро Абреу виявилися сильнішими воротаря європейців, а Маркіньос бив останнім, його удар влучив у штангу.

Хорватія - Бразилія 1:1 (пен. 4:2)

Голи: Петковіч, 117 - Неймар, 105+1

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса (Будімір, 110), Брозовіч (Оршич, 114), Ковачіч (Майєр, 106), Модріч, Пашаліч (Влашич, 72), Крамаріч (Петковіч, 72)

Бразилія: Аліссон, Мілітао (Алекс Сандро, 106), Маркіньос, Сілва, Даніло, Каземіро, Пакета (Фред, 106), Неймар, Рафінья (Антоні, 56), Рішарлісон (Педру, 84), Вінісіус Жуніор (Родріго, 64)

Попередження: Брозовіч, Петковіч - Даніло, Каземіро, Маркіньос

Огляд матчу:

Варто зазначити, що голкіпер збірної Хорватії Домінік Лівакович у матчі зі збірною Бразилії відбив 11 ударів, встановивши рекорд ЧС-2022 за кількістю порятунків в одній грі. 27-річний Ліваковіч дебютував у збірній Хорватії в січні 2017 року. З тих пір в 39 матчах він пропустив 43 м'ячі і 11 разів зіграв "на нуль".

У півфіналі ЧС-2022 збірна Хорватії зіграє з переможцем пари Аргентина - Нідерланди, чий матч також відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що перед стартом ЧС-2022 збірна Бразилії вважалася головним фаворитом цього турніру.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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