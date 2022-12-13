Ліонель Мессі відзначився забитим голом і двома асистами у грі з Хорватією.

У вівторок, 13 грудня, відбувся перший півфінальний поєдинок чемпіонату світу-2022, в якому збірна Аргентини протистояла національній команді Хорватії.

Гра проходила на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл і завершилася перемогою представника Південної Америки.

Перший гол у грі забив Ліонель Мессі - на 34-й хвилині капітан збірної Аргентини реалізував пенальті, який заробив Хуліо Альварес. Через п'ять хвилин гри з передачі Ліонеля Мессі забив Хуліо Альварес, подвоївши перевагу "альбіселесте".

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На 69-й хвилині гри Ліонель Мессі обіграв кілька гравців хорватської збірної, увірвався в штрафну і віддав пас на Хуліо Альвареса, форвард "Манчестер Сіті" в один дотик відправив м'яч у сітку воріт Домініка Ліваковіча.

Аргентина - Хорватія - 3:0

Голи: Мессі, 34 пен, Альварес, 39, 69

Аргентина: Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Поль, Паредес, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модріч, Брозовіч, Ковачіч, Пашаліч, Крамаріч, Перішич

Огляд матчу:

Відзначимо, що гол у ворота Хорватії став для Ліонеля Мессі вже п'ятим на цьому турнірі. Аргентинець став найстаршим гравцем в історії, кому вдавалося забити п'ять або більше м'ячів в одному розіграші чемпіонату світу.

Крім того, Ліонель Мессі побив рекорд збірної Аргентини за кількістю голів на чемпіонатах світу. На рахунку 35-річного нападника вже 11 м'ячів на мундіалях.

Також додамо, що капітан збірної Хорватії Лука Модріч став першим з 1990 року футболістом, який у віці 37+ вийшов у старті в 6 матчах на одному чемпіонаті світу.

У фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини зіграє проти переможця пари Франція - Марокко. Матч цих команд відбудеться в середу, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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