Збірна Марокко спробує перешкодити Франції захистити титул чемпіонів світу.

У середу, 14 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу відбудеться поєдинок національних команд Марокко та Франції.

Гра пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.

Франція - Марокко: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2022

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Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, демонструє якісний футбол і досить впевнено виступає на цьому турнірі. На думку букмекерів, саме команда Дідьє Дешама є головним фаворитом ЧС-2022 після матчів 1/4 фіналу.

На стадії групового турніру французи здобули перемоги над Австралією (4:1) і Данії (2:1) в стартових двох турах, забезпечивши собі місце в плей-офф мундіалю. У заключному турі команда Дешама резервним складом програла Тунісу (0:1).

В 1/8 фіналу катарського мундіалю збірна Франції виявилася сильнішою за поляків (3:1), а в 1/4 фіналу вибила національну команду Англії (2:1).

Збірна Марокко - головне відкриття чемпіонату світу в Катарі. Представники Африки посіли перше місце в квартеті F з Бельгією (2:0), Хорватією (0:0) і Канадою (2:1).

На стадії плей-офф марокканці сенсаційно перемогли в 1/8 фіналу збірну Іспанії у серії пенальті, а в 1/4 фіналу обіграли національну команду Португалії (1:0).

Франція - Марокко: трансляція

Протистояння національних збірних Франції та Марокко на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що переможець цього протистояння у фіналі ЧС-2022 гратиме проти найсильнішого в дуелі національних команд Аргентини та Хорватії.

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