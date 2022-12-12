У середу, 14 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко зіграє проти Франції.
Гра пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.
Збірна Марокко стала головною сенсацією цього мундіалю. На груповому етапі африканська команда посіла перше місце в квартеті F з Бельгією, Хорватією та Канадою.
Марокканці зіграли внічию з Хорватією (0:0), сенсаційно обіграли Бельгію (2:0) і в заключному турі розібралися з Канадою (2:1).
В 1/8 фіналу збірна Марокко сенсаційно вибила з турніру збірну Іспанії, а в 1/4 фіналу відправила додому збірну Португалії з Кріштіану Роналду.
Збірна Франції на стадії групового етапу ЧС-2022 грала в групі D з командами Австралії, Тунісу та Данії. Французи в стартових двох турах обіграли австралійців (4:1) і данців (2:1), забезпечивши собі вихід в плей-офф мундіалю. У заключному турі команда Дешама резервним складом програла Тунісу (0:1).
У поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Франції виявилася сильнішою за поляків (3:1), а в 1/4 фіналу вибила національну команду Англії (2:1).
Франція - Марокко: прогноз
Аналітики вважають збірну Франції явними фаворитом цієї дуелі.
Так, коефіцієнт на перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час - 1,55, в той час як перемога Марокко оцінюється коефіцієнтом - 7,60. У разі нічиєї зіграє коефіцієнт 4,00.
Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,40. Гол марокканців оцінюють в 2,02, а на те, що відзначиться збірна Франції, можна поставити за 1,19.
Вихід Франції у фінал не викликає сумнівів і оцінюється за 1,19. Підсумковий тріумф представників Африки буде вважатися сенсацією - 4,30.
Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу Франції з рахунком 1:0. Коефіцієнт - 5,10.
Додамо, що переможець пари Франція - Марокко у фіналі ЧС-2022 гратиме проти найсильнішого в протистояння національних збірних Аргентини та Хорватії. Ці команди свій матч 1/2 фіналу проведуть у вівторок, 13 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. У фіналі ЧС-2018 підопічні Дільє Дешама обіграли Хорватію.