Футболісти збірної Марокко спробують створити ще одну сенсацію і вийти у фінал мундіалю в Катарі.

У середу, 14 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко зіграє проти Франції.

Гра пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.

Збірна Марокко стала головною сенсацією цього мундіалю. На груповому етапі африканська команда посіла перше місце в квартеті F з Бельгією, Хорватією та Канадою.

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Марокканці зіграли внічию з Хорватією (0:0), сенсаційно обіграли Бельгію (2:0) і в заключному турі розібралися з Канадою (2:1).

В 1/8 фіналу збірна Марокко сенсаційно вибила з турніру збірну Іспанії, а в 1/4 фіналу відправила додому збірну Португалії з Кріштіану Роналду.

Збірна Франції на стадії групового етапу ЧС-2022 грала в групі D з командами Австралії, Тунісу та Данії. Французи в стартових двох турах обіграли австралійців (4:1) і данців (2:1), забезпечивши собі вихід в плей-офф мундіалю. У заключному турі команда Дешама резервним складом програла Тунісу (0:1).

У поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Франції виявилася сильнішою за поляків (3:1), а в 1/4 фіналу вибила національну команду Англії (2:1).

Франція - Марокко: прогноз

Аналітики вважають збірну Франції явними фаворитом цієї дуелі.

Так, коефіцієнт на перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час - 1,55, в той час як перемога Марокко оцінюється коефіцієнтом - 7,60. У разі нічиєї зіграє коефіцієнт 4,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,40. Гол марокканців оцінюють в 2,02, а на те, що відзначиться збірна Франції, можна поставити за 1,19.

Вихід Франції у фінал не викликає сумнівів і оцінюється за 1,19. Підсумковий тріумф представників Африки буде вважатися сенсацією - 4,30.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу Франції з рахунком 1:0. Коефіцієнт - 5,10.

Додамо, що переможець пари Франція - Марокко у фіналі ЧС-2022 гратиме проти найсильнішого в протистояння національних збірних Аргентини та Хорватії. Ці команди свій матч 1/2 фіналу проведуть у вівторок, 13 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. У фіналі ЧС-2018 підопічні Дільє Дешама обіграли Хорватію.

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