Збірна Хорватії може зіграти у фіналі другого мундіалю поспіль.

У вівторок, 13 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу відбудеться поєдинок національних збірних Хорватії та Аргентини.

Зустріч пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл.

Збірна Аргентини почала свій шлях на мундіалі в Катарі з сенсаційної поразки від Саудівської Аравії (1:2), потім південноамериканці перемогли Мексику (2:0) і Польщу (2:0) і з першого місця вийшли в плей-офф.

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В 1/8 фіналу Аргентина перемогла національну команду Австралії з рахунком 2:1. У чвертьфіналі "альбіселесте" вибили збірну Нідерландів. В основний час гра завершилася внічию 2:2, в серії пенальті Аргентинці виграли з рахунком 4:3.

Хорватія на стадії групового етапу ЧС-2022 грала в групі F з командами Бельгії, Марокко та Канади. Команда Златко Даліча набрала 5 очок, зігравши внічию з марокканцями (0:0) і бельгійцями (0:0) і перемогли Канаду (4:1).

В 1/8 фіналу національна команда Хорватії пройшла збірну Японії, здобувши перемогу в серії пенальті 3:1. В 1/4 фіналу хорвати сенсаційно вибили головного фаворита катарського мундіалю -збірну Бразилії.

Аргентина - Хорватія: прогноз

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають збірну Аргентини. Так, ставки на перемогу Ліонеля Мессі і компанії приймаються з коефіцієнтом 1,82. Перемога Хорватії в основний час оцінюється коефіцієнтом 5,50. Нічия - 3,40.

Букмекери не вірять у високу результативність поєдинку Аргентина - Хорватія. На тотал більше (2,5) гола приймають ставки з коефіцієнтом 2,55, а на тотал менше (2,5) гола - 1,57.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають перемогу збірної Аргентини з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,20.

На прохід збірної Аргентини до фіналу ЧС-2022 можна поставити з коефіцієнтом 1,38, підсумковий тріумф Хорватії - 3,20.

Додамо, що в іншому матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу зіграють збірні Франції та Марокко. Цей поєдинок відбудеться в середу, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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