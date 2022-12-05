Воротар збірної Хорватії відбив три удари в серії післяматчевих пенальті.

У понеділок, 5 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Хорватії та Японії.

Гра проходила на стадіоні "Ель-Джануб" в місті Ель Вакра і завершилася

Рахунок у грі відкрили футболісти збірної Японії - на 43-й хвилині гри голом у ворота віце-чемпіонів минулого ЧС відзначився Дайзен Маеда. У дебюті другого тайму Хорватії вдалося зрівняти рахунок у поєдинку - після навісу Деяна Ловрена гол у ворота Японії забив Іван Перішич.

Відео дня

В основний час і в екстра-таймах команди голів не забили і переможець протистояння визначався в серії післяматчевих пенальті.

Героєм серії пенальті став воротар збірної Хорватії Домінік Ліваковіч, який відбив три удари японців і допоміг своїй команді вийти в наступний раунд турніру.

Японія - Хорватія - 1:1 (1:3 пен.)

Голи: Маеда, 43 - Перішич, 55

Японія: Гонда, Томіясу, Йошида, Танігучі, Іто, Ендо, Моріта (Танака, 106), Нагатомо (Мітома, 64), Доан (Мінаміно, 87), Камада (Сакаї, 75), Маеда (Асано, 64)

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Барішич, Брозовіч, Ковачіч (Влашич, 99), Модріч (Майєр, 99), Перішич (Оршич, 106), Крамаріч (Пашаліч, 68), Петковіч (Будімір, 62 (Лівайя, 106))

Відео голів:

В 1/4 фіналу збірна Хорватії зіграє проти переможця пари Бразилія - Південна Корея. Цей матч відбудеться також 5 грудня. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Хорватії є чинним віце-чемпіоном світу, у фіналі минулого мундіалю хорвати поступилися збірній Франції.

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