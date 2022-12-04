Плей-оф мундіаля розпочався.

У першому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна США поступилася національній команді Нідерландів.

Нідерланди - США - 3:1

Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Думфріс, 81 – Райт, 76

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Нідерланди: Нопперт – Блінд, Аке (де Лігт, 90+3), ван Дейк, Тімбер, Думфріс – Ф. де Йонг, де Рон (Копмейнерс, 46) – Классен (Бергвейн, 46) – Депай (Сімонс, 83), Гакпо (Вегхорст, 90+4)

США: Тернер – Робінсон (Морріс, 90+2), Рім, Циммерман, Дест (Єдлін, 76) – Муса, Адамс, Маккенні (Райт, 67) – Пулішич, Феррейра (Рейна, 46), Веа (Ааронсон, 67)

В іншому поєдинку збірна Аргентини здолала Австралію. Цей матч особливий тим, що він став 1000-м у професійній кар'єрі Ліонеля Мессі.

Аргентина - Австралія - 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

Аргентина: Еміліано Мартінес, Моліна (Монтьєль, 80), Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 72), Де Пол, Макалістер (Паласіос, 80), Фернандес, Папу Гомес (Лісандро Мартінес, 50), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 72)

Австралія: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Роулес, Соттар, Бехич, Ірвін, Муй, Лекі (Куол, 72), Макгрі (Гудвін, 58), Баккус (Хрустич, 58), Дюк (Макларен, 72)

Тепер 9 грудня збірні Нідерландів та Аргентини зіграють матч 1/4 фіналу о 21:00 за київським часом. Додамо, що це протистояння буде ремейком півфіналу ЧС-2014.

До вашої уваги розклад матчів усіх пар 1/8 фіналу.

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