Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів про спілкування з Кріштіану Роналду та дружбу з Ентоні Джошуа. Про це він заявив у інтерв'ю проєкту "Bet it Drives Show".
Він пригадав зустріч із Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії: українець відвідав матч за участю португальця, після якого вони поспілкувалися в роздягальні.
За словами Усика, Роналду цікавився його родиною, справами та планами. Особливо йому запам'яталася розмова про стосунки з батьками та речі, які вони не встигли сказати своїм рідним.
"Мені було з ним дуже цікаво поспілкуватися про його ситуацію з татом. І коли ми про це говорили, він каже: "Алекс, те саме. Я теж не встиг зробити те, що хотів, не встиг поговорити про те, про що хотів", - поділився боксер.
Він зізнався, що його вразило, наскільки близькою виявилася ця історія для людини світового масштабу.
За словами Усика, Джошуа є дуже вихованою людиною, а їхнє спілкування давно вийшло за межі спортивного суперництва. Він пригадав, як пояснив британцю, чому готовий ділитися з ним власним досвідом і знаннями:
"Слухай, я просто повертаю те, що ти мені дав. Ти через наші поєдинки мене запустив у космос. Я просто хочу по-людськи повернути і все".
Боксер відзначив ставлення британця до своїх дітей. За його словами, Джошуа охоче проводить із ними час і навіть погоджується пограти у футбол, хоча Усик іноді нагадує синам, що спортсмену потрібно відпочивати.
"Я розумію, що для моїх дітей це крута емоція, і я йому вдячний за тепло, яке він дає моїм синам", - додав він.
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