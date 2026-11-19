Вона запевнила, що війна дуже мотивує її виступати, боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях.

18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко розповіла, що відмовилася від пропозиції представляти США на міжнародних змаганнях. Про це вона розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

Вона сказала, що їй пропонували змінити спортивне громадянство та представляти США. Однак боксерка відмовилася від цієї можливості, пояснивши своє рішення бажанням залишатися вірною Україні та власним принципам.

"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну і хочу так само виступати із нашим прапором. Війна дуже мотивує мене виступати, мотивує боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях, щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. І я з гордістю представляю нашу Україну", - сказала Макогоненко.

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Вона запевнила, що війна дуже мотивує її виступати, боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях.

"Щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна та сильні люди. Я з гордістю представляю нашу Україну", - додала спортсменка.

Цікаво, що пропозиція виступати за США була не єдиною, яку отримувала українка. Раніше Кіра розповідала, що їй також пропонували представляти Австралію.

У 2026 році Макогоненко здобула "золото" юніорського чемпіонату світу (до 54 кг) і дебютувала на професійному ринзі з перемоги над Поліною Довгінькою, яку здобула на шоу Rising Stars від Олександра Усика.

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Вже 11 грудня в Кардіффі відбудеться бій за пояс WBA (Super) у надважкій вазі, в якому візьмуть участь Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Й попри те, що Фʼюрі вважається фаворитом цієї зустрічі, Джошуа переконаний, що в нього вийде відправити суперника в нокаут.

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