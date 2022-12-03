У п'ятницю, 2 грудня, завершився груповий раунд чемпіонату світу-2022 з футболу. Залишилося 16 збірних, які будуть боротися за заповітний трофей.
Пари 1/8 фіналу ЧС-2022
3 грудня, 17:00. Нідерланди – США
3 грудня, 21:00. Аргентина – Австралія
4 грудня, 17:00. Франція – Польща
4 грудня, 21:00. Англія – Сенегал
5 грудня, 17:00. Японія – Хорватія
5 грудня, 21:00. Бразилія – Південна Корея
6 грудня, 17:00. Марокко – Іспанія
6 грудня, 21:00. Португалія – Швейцарія
Чемпіонат світу з футболу в Катарі: головне
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 9-10 грудня. Півфінали заплановані на 13-14 грудня. Поєдинок за бронзові медалі буде зіграний 17 грудня, а фінал - 18 числа.
Деякі топ-збірні не змогли подолати груповий етап. Зокрема Бельгія посіла третє місце в квартеті F, а Німеччина у групі Е фінішувала нижче, ніж Японія та Іспанія.
Титул чемпіонів світу захищають французи. Вони на ЧС-2018 у фіналі обіграли Хорватію.