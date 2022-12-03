За трофей продовжують боротьбу 16 команд.

У п'ятницю, 2 грудня, завершився груповий раунд чемпіонату світу-2022 з футболу. Залишилося 16 збірних, які будуть боротися за заповітний трофей.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2022

3 грудня, 17:00. Нідерланди – США

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3 грудня, 21:00. Аргентина – Австралія

4 грудня, 17:00. Франція – Польща

4 грудня, 21:00. Англія – Сенегал

5 грудня, 17:00. Японія – Хорватія

5 грудня, 21:00. Бразилія – Південна Корея

6 грудня, 17:00. Марокко – Іспанія

6 грудня, 21:00. Португалія – Швейцарія

Чемпіонат світу з футболу в Катарі: головне

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 9-10 грудня. Півфінали заплановані на 13-14 грудня. Поєдинок за бронзові медалі буде зіграний 17 грудня, а фінал - 18 числа.

Деякі топ-збірні не змогли подолати груповий етап. Зокрема Бельгія посіла третє місце в квартеті F, а Німеччина у групі Е фінішувала нижче, ніж Японія та Іспанія.

Титул чемпіонів світу захищають французи. Вони на ЧС-2018 у фіналі обіграли Хорватію.

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