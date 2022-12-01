Збірна Німеччини обіграла в останньому турі Коста-Ріку, але покинула турнір.

У четвер, 1 грудня, були зіграні поєдинки заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу у групі Е.

Збірна Японії в цьому турі сенсаційно обіграла національну команду Іспанії з рахунком 2:1.

На 12-й хвилині рахунок відкрив нападник збірної Іспанії Альваро Мората з передачі Сесара Аспілікуети. Гол у відповідь на 48-й хвилині забив півзахисник Японії Ріцу Доан, який завдав дальнього удару по воротах Уная Сімона. Через три хвилини вперед японців вивів півзахисник Ао Танака.

Відео дня

Японія - Іспанія - 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 11

Японія: Гонда, Йосіда, Танігуті, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 46), Моріта, Танака (Ендо, 87), Камада (Томіясу, 69), Кубо (Доан, 46), Іто, Маеда (Асано, 62)

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педрі, Гаві (Фаті, 68), Ольмо, Мората (Асенсіо, 57), Вільямс (Ф. Торрес, 57)

Попередження: Ітакура, Танігуті, Йосіда

Відео голів:

В іншому поєдинку цієї групи збірна Німеччини у видовищному поєдинку обіграла Коста-Ріку з рахунком 4:2.

Колектив Хансі Фліка відкрив рахунок на початку поєдинку завдяки зусиллям Сержа Гнабрі. Після перерви рахунок зрівняв Єльцин Техеда.

Через 12 хвилин Коста-Ріка взагалі повела в рахунку, але всього через 3 хвилини Кай Хаверц відновив паритет. Потім Хаверц оформив дубль, а потім і віддав гольову на Нікласа Фюлькруга. Завдяки цьому голу Німеччина перемогла.

Коста-Ріка - Німеччина - 2:4

Голи: Техеда, 58, Варгас, 70 - Гнабрі, 10, Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Коста-Ріка: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер (Беннетте, 74), Ов'єдо, Борхес, Техеда (Контрерас, 93), Агілера (Салас, 46), Кемпбелл, Венегас (Матаррітас, 74).

Німеччина: Нойєр, Зюле (Гінтер, 93), Рюдігер, Раум (Гетце, 67), Кімміх, Гюндоган (Фюллькруг, 55), Горецка (Клостерман, 46), Мусіала, Гнабрі, Сане, Мюллер (Хаверц, 67).

Положення команд в групі Е

Збірна Японії здобула дві сенсаційні перемоги над Німеччиною в першому турі і над Іспанією в третьому і, набравши шість очок, посіла перше місце в цьому квартеті. Іспанія заробила чотири очки і посіла друге місце. Саме ці дві команди зіграють у плей-офф ЧС-2022 з футболу.

Збірна Німеччини набрала чотири очки і фінішувала третьою через гіршу різницю забитих і пропущених голів у порівнянні з іспанцями.

Коста-Ріка набарала три очки, обігравши Японію у другому турі, завершила Груповий етап ЧС-2022 на останньому місці.

Додамо, що в 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Японії зіграє з Хорватією, а Іспанія протистоятиме національній команді Марокко.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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