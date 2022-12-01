В паралельному матчі Марокко здолали Канаду з рахунком 2:1 і сенсаційно виграли квартет F.

У четвер, 1 грудня, в рамках третього туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, збірна Хорватії протистояла національній команді Бельгії.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Хорватія - Бельгія - 0:0

Відео дня

Хорватія: Лівакович – Соса, Гвардіол, Ловрен, Юранович – Ковачич (Маєр, 90+2), Брозович, Модріч – Перішич, Лівая (Петкович, 64), Крамарич (Пашалич, 64)

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Дендонкер (Тілеманс, 72) – Кастань, де Брюйне, Вітсель, Меньє (Е. Азар, 88) – Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссар (Т. Азар, 58)

Відео огляд матчу

Таким чином, Бельгія залишилася поза плей-оф. Зіркова команда покидає мундіаль. Головний тренер бельгійської збірної Роберто Мартінес оголосив, що йде у відставку.

У перших двох турах Бельгія набрала лише три очки: перемога над Канадою (1:0) і поразка Марокко (0:2).

В паралельному матчі Марокко здолали Канаду з рахунком 2:1 і сенсаційно виграли квартет F.

Підсумкова таблиця групи F: Марокко - 7 очок, Хорватія - 5, Бельгія - 4, Канада - 0.

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