У вівторок, 29 листопада, відбулися поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу в групах А і В.
За підсумками цих ігор були визначені ще чотири учасники 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу.
Група А
У заключному турі цього квартету збірна Нідерландів перемогла Катар з рахунком 2:0, а Еквадор поступився Сенегалу.
Положення команд в групі А
Таким чином, з цієї групи в плей-офф вийшли збірні Нідерландів і Сенегалу.
Група В
У третьому турі в цій групі збірна Англії розгромила Уельс з рахунком 3:0, а Іран поступився національній команді США з рахунком 0:1.
Положення команд в групі В
В 1/8 фіналу мундіалю в Катарі з цієї групи вийшли Англія і США.
Чемпіонат світу-2022. Пари 1/8 фіналу
- 17: 00 Нідерланди - США
- 21:00 Англія - Сенегал
Поєдинок збірних Нідерландів і США запланований на 3 грудня, а дуель Англії і Сенегалу відбудеться 4 грудня.
Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.