Кубок світу / фото REUTERS

У вівторок, 29 листопада, відбулися поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу в групах А і В. 

За підсумками цих ігор були визначені ще чотири учасники 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу

Група А

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У заключному турі цього квартету збірна Нідерландів перемогла Катар з рахунком 2:0, а Еквадор поступився Сенегалу

Положення команд в групі А

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Таким чином, з цієї групи в плей-офф вийшли збірні Нідерландів і Сенегалу. 

Група В

У третьому турі в цій групі збірна Англії розгромила Уельс з рахунком 3:0, а Іран поступився національній команді США з рахунком 0:1. 

Положення команд в групі В

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В 1/8 фіналу мундіалю в Катарі з цієї групи вийшли Англія і США. 

Чемпіонат світу-2022. Пари 1/8 фіналу

  • 17: 00 Нідерланди - США
  • 21:00 Англія - Сенегал

Поєдинок збірних Нідерландів і США запланований на 3 грудня, а дуель Англії і Сенегалу відбудеться 4 грудня. 

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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