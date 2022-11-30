З груп А і В в 1/8 фіналу чемпіонату світу вийшли Нідерланди, Сенегал, Англія і США.

У вівторок, 29 листопада, відбулися поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу в групах А і В.

За підсумками цих ігор були визначені ще чотири учасники 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу.

Група А

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У заключному турі цього квартету збірна Нідерландів перемогла Катар з рахунком 2:0, а Еквадор поступився Сенегалу.

Положення команд в групі А

Таким чином, з цієї групи в плей-офф вийшли збірні Нідерландів і Сенегалу.

Група В

У третьому турі в цій групі збірна Англії розгромила Уельс з рахунком 3:0, а Іран поступився національній команді США з рахунком 0:1.

Положення команд в групі В

В 1/8 фіналу мундіалю в Катарі з цієї групи вийшли Англія і США.

Чемпіонат світу-2022. Пари 1/8 фіналу

17: 00 Нідерланди - США

21:00 Англія - Сенегал

Поєдинок збірних Нідерландів і США запланований на 3 грудня, а дуель Англії і Сенегалу відбудеться 4 грудня.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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