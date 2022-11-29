Збірна США в 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграє проти національної команди Нідерландів.

У вівторок, 29 листопада, був зіграний поєдинок заключного туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна США протистояла Ірану.

Гра пройшла на стадіоні "Ель-Тумама" і завершилася з рахунком 1:0 на користь північноамериканської команди.

На 38-й хвилині Крістіан Пулішич вивів свою команду вперед. Тайлер Адамс покотив м'яч на Уестона Маккенні на лівому фланзі, той виконав дальній навіс до дальнього кута штрафного на Серджино Деста, який зробив навіс до воріт, де Пулішич випередив захисників і в падінні відправив м'яч за їх лінію.

Відео дня

Іран - США - 0:1

Гол: Пулішич, 37

Відео голу:

Завдяки цій перемозі збірна США змогла обійти Іран в турнірній таблиці групи В.

Після заключного туру лідирує в групі B збірна Англії (7 очок), перемогла в останньому турі Уельс. На другому місці розташовується команда США (5 очок). Обидві команди вийшли в плей-офф турніру.

Іран і Уельс покинули нинішній розіграш світової першості.

Додамо, що в 1/8 фіналу збірна США зіграє проти Нідерландів, а Англія зустрінеться з Сенегалом.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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