Збірна Марокко вийшла на перше місце у своїй групі.

У неділю, 27 листопада, в рамках другого туру чемпіонату світу з футболу збірна Марокко протистояла національній команді Бельгії.

Матч проходив у Досі на стадіоні "Ель-Тумама" і завершився сенсаційною перемогою африканської команди.

Перший гол у матчі забив Абдельхамід Сабірі. Футболіст збірної Марокко відправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа ударом зі штрафного на 73-й хвилині зустрічі. Відзначимо, що в цьому епізоді зірковий бельгійський воротар допустив грубу помилку.

Відео дня

У компенсований час збірна Марокко провела другу результативну атаку. Після передачі Хакіма Зієша другий гол у ворота Бельгії забив Закарія Абухлаль.

Бельгія - Марокко - 0:2

Голи: Сабірі, 73, Абухлаль, 90+2

Бельгія: Куртуа, Меньє (Лукаку, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Онана (Тілеманс, 60), Кастань, Вітцель, Де Брюйне, Т. Азар (Троссард, 75), Е. Азар (Мертенс, 60), Батшуаї (Де Кетеларе, 75)

Марокко: Мунір, Хакімі (Аттіат-Аллах, 68), Агерд, Мазрауї, Саїсс, Амрабат, Зієш, Оунахі (Ель-Ямік, 78), Буфаль (Абухлаль, 73), Амдалла (Сабірі, 68), Ен Несірі (Хамдалла, 73)

Відео голів:

Перемога в цій грі дозволила Марокко набрати чотири бали і після двох турів вони лідирують в квартеті F. В активі Бельгії три очки і "червоні дияволи" займають друге місце.

Додамо, що в цій групі також виступають національні збірні Канади та Хорватії. Свій матч другого туру вони зіграють також 27 листопада, о 18:00 за київським часом.

У наступному турі збірна Бельгії зіграє проти Хорватії, а національна команда Марокко поміряється силами з Канадою.

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