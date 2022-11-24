Збірна Німеччини протестувала проти заборони ФІФА виходити на поле в іграх ЧС-2022 з пов'язками, що символізують підтримку ЛГБТ.

Напередодні стало відомо, що ФІФА під загрозою санкцій змусила національні збірні Англії, Німеччини, Бельгії, Уельсу, Швейцарії та Данії відмовитися від капітанської пов'язки "One Love" на підтримку ЛГБТ-спільноти на ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

Збірна Німеччини обурена забороною носити капітанські пов'язки "OneLove" на мундіалі в Катарі і провела акцію протесту.

Так, всі футболісти німецької команди прикрили рот руками на офіційному фото перед стартом поєдинку 1-го туру групового турніру ЧС-2022 проти збірної Японії.

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Після матчу з'явився офіційний коментар німецької футбольної асоціації (DFB) з приводу акції команди.

"Нашою капітанською пов'язкою ми хотіли показати приклад цінностей, які ми дотримуємося в збірній: різноманітність і взаємна повага. Разом з іншими народами ми хотіли, щоб нас почули. Йдеться не про політичну заяву: права людини не підлягають обговоренню. Це слід сприймати як належне, але, на жаль, це все ще не так. Ось чому це повідомлення для нас так важливо. Заборонити нам використовувати капітанську пов'язку - те ж, що закрити нам роти", - йдеться в заяві DFB в Twitter.

Капітан збірної Німеччини Мануель Нойєр також прокоментував командне фото перед матчем ЧС-2022 проти Японії.

"Я не хотів послаблювати команду дискваліфікаціями, зняттям очок або жовтими картками. Тому, коли перші збірні почали носити офіційну пов'язку ФІФА, стало ясно, що ми підтримаємо їх.

Той факт, що це рішення було прийнято в останню хвилину, став для нас неприємним сюрпризом. Це торкнулося не тільки нас, але і всіх інших країн, які бажають взяти участь. Вибір моменту для заборони був для мене жахливим.

Ми обговорювали командне фото, і всі погодилися, ми всі хотіли щось зробити. Ми сказали, що вони можуть забрати нашу пов'язку, але як би ФІФА цього не хотіла, вони ніколи не замовкнуть нас.

Ми відстоюємо наші цінності та права людини. Ми хотіли показати це", - сказав Нойєр.

На тлі скандальної заборони використовувати пов'язки з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти глава Федерації футболу Данії Якоб Єнсен заявив журналістам, що Данія розглядає варіант виходу з ФІФА.

"Це рішення прийнято не зараз. Для нас давно все ясно. Ми обговорювали це в скандинавському регіоні з серпня, а зараз це переосмислили. Я припускаю, що можуть виникнути проблеми, якщо Данія піде одна. Треба подумати над питанням, як повернути довіру до ФІФА. Ми повинні оцінити те, що сталося, а потім розробити стратегію разом з нашими скандинавськими колегами.

ФІФА сказала, що видасть жовту картку тому, хто вийде з капітанською пов'язкою "One Love". Були суперечки, чи є правові підстави для отримання жовтої картки за це, і є. У ФІФА проходять вибори президента. У ФІФА входить 211 країн, і я розумію, що у чинного президента заяви про підтримку з 207 країн. Данії серед цих країн немає і не буде", - наводить слова Єнсена видання AS.

Нагадаємо, кампанію "OneLove" проти дискримінації сексуальних меншин запустили у футболі Нідерланди у 2020 році, перед чемпіонатом Європи.

У вересні цього року десять збірних - Англії, Уельсу, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Нідерландів - оголосили, що їх капітани будуть носити пов'язки "OneLove" на іграх Ліги націй і чемпіонату світу.

Однак, перед стартом ЧС-2022 ФІФА заборонила використовувати райдужні пов'язки. Як відомо, в Катарі одностатеві стосунки є злочином. Чоловікам загрожує тюремний термін до трьох років і штраф, а для мусульман за законами шаріату можлива смертна кара.

ФІФА замість капітанської пов'язки "OneLove" запропонувала власний варіант: кампанію (і в тому числі пов'язку) "No Discrimination" (Ні дискримінації).

Капітанам збірних вже дозволено надягати пов'язку "Ні дискримінації", і, зокрема, німецький і англійський капітани, Мануель Нойєр і Харрі Кейн, вийшли в них на поле на перших матчах.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

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