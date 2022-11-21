ФІФА заборонила капітанам європейських збірних використовувати пов'язки на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Національні збірні Англії, Німеччини, Бельгії, Уельсу, Швейцарії та Данії вирішили відмовитися від капітанської пов'язки "One Love" на підтримку ЛГБТ-спільноти на ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

Федерації футболу цих країн зробили спільну заяву, в якій повідомили, що відповідне рішення вони прийняли через можливі санкції, якими ФІФА пригрозила командам у разі проведення таких акцій.

"ФІФА дуже ясно заявила, що буде накладати спортивні санкції, якщо наші капітани будуть носити такі пов'язки на ігровому полі.

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Ми були готові платити штрафи, зазвичай передбачені за порушення правил екіпіровки, проте ми не можемо поставити наших гравців в ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені покинути поле.

Ми дуже розчаровані рішенням, яке, на нашу думку, є безпрецедентним. У вересні ми написали лист ФІФА, повідомивши їм про наше бажання носити цю пов'язку, але не отримали відповідь. Гравці розчаровані, але будуть проявляти свою підтримку іншими способами", - йдеться в заяві.

Додамо, що напередодні ФІФА попередила учасників ЧС-2022 у Катарі про покарання у разі, якщо капітани команд виходитимуть на поле з пов'язками "One Love", повідомляє Daily Mail.

В такому випадку футболіст може отримати жовту картку ще до початку гри за порушення норм екіпіровки.

Капітани дев'яти європейських збірних, серед яких англієць Харрі Кейн, валлієць Гарет Бейл і німець Мануель Нойєр, планували носити пов'язки "One Love" на підтримку інклюзивності і прав ЛГБТ-спільноти.

Як відомо, в Катарі одностатеві стосунки є злочином. Чоловікам загрожує тюремний термін до трьох років і штраф, а для мусульман за законами шаріату можлива смертна кара.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

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