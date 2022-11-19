Джанні Інфантіно змушений коментувати неприємні питання, тому що суспільство обурене ЧС у Катарі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відповів на критику щодо умов проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

"Сьогодні я відчуваю себе катарцем. Сьогодні я відчуваю себе арабом. Сьогодні я відчуваю себе африканцем. Сьогодні я відчуваю себе геєм. Сьогодні я відчуваю себе інвалідом. Сьогодні я відчуваю себе робочим мігрантом.

Я знаю, як це відчувати дискримінацію. Мене булили через червоний колір волосся.

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Європейці давали нам багато уроків. Я європеєць. За те, що ми, європейці, робимо по всьому світу протягом останніх трьох тисяч років, ми повинні просити вибачення протягом наступних трьох тисяч років, перш ніж давати моральні уроки людям.

Хто насправді піклується про працівників? ФІФА, футбол, чемпіонат світу, як і Катар. Кілька днів тому я був на заході, де ми пояснили, що робимо для людей з обмеженими можливостями на цьому ЧС.

На цій пресконференції було 400 журналістів, а подію висвітлювали лише 4 журналісти. У світі налічується 1 мільярд інвалідів. Нікого це не хвилює. Чотири журналісти", - сказав Інфантіно для Mirror.

Скандали пов'язані з проведенням ЧС-2022 у Катарі

Футбольна спільнота обурюється тим, що провести мундіаль довірили країні, де є обмеження прав людини. Більше того, повідомлялося про те, що під час будівництва інфраструктури у Катарі загинуло декілька тисяч робочих мігрантів через відсутність належних умов праці.

Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах під час ЧС-2022.

Інфантіно закликав зупинити війну в Україні на час проведення мундіалю. Ще раніше він пояснив, чому Росію не вигнали з ФІФА.