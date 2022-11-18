Рішення не вплине на продаж безалкогольного пива.

На чемпіонаті світу з футболу-2022 в Катарі вболівальники не зможуть купити пиво на стадіонах. ФІФА назвала місця, де можна буде придбати пиво.

"Після обговорень між владою країни-господарки та ФІФА було прийнято рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для вболівальників і ліцензованих місцях, видаливши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво - прим.), який залишатиметься доступним на всіх стадіонах ЧС в Катарі.

Відео дня

Органи влади країни-господарки та ФІФА продовжуватимуть забезпечувати, щоб стадіони та прилеглі території гарантували приємні та шанобливі враження для всіх фанів", - сказано у заяві.

Reuters зазначили, що протягом ЧС-2022 у Катарі алкоголь на стадіонах можна буде придбати лише власникам VIP-квитків.

ЧС-2022 з футболу: що потрібно знати про турнір

В Україні поєдинки ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

Букмекери визначили фаворита мундіалю.

20 листопада турнір розпочнеться матчем Катар - Еквадор. 18 грудня буде фінал.