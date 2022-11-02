Фінальна частина ЧС-2022 проходитиме з 20 листопада по 18 грудня.

Офіційними трансляторами матчів ЧС-2022 з футболу стануть "Суспільне Спорт" і медіасервіс MEGOGO.

Як повідомляє офіційний сайт "Суспільне Спорт", їх платформа покаже всі матчі турніру, але не всі з них будуть в прямому ефірі.

План показу "Суспільне":

Відео дня

46 матчів у прямому ефірі

18 матчів у записі

додатковий контент (огляди матчів, репортажі)

Медіасервіс MEGOGO в свою чергу покаже всі 64 матчі світової першості в прямому ефірі.

План показу MEGOGO:

64 матчі в прямому ефірі

додатковий контент

Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

Раніше УНІАН повідомляв, що футбольний клуб "Шахтар" закликав керівництво Міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустити на ЧС-2022 збірну України замість національної команди Ірану.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.

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