Кубок світу / фото REUTERS

Офіційними трансляторами матчів ЧС-2022 з футболу стануть "Суспільне Спорт" і медіасервіс MEGOGO.

Як повідомляє офіційний сайт "Суспільне Спорт", їх платформа покаже всі матчі турніру, але не всі з них будуть в прямому ефірі.

План показу "Суспільне":

Відео дня
  • 46 матчів у прямому ефірі
  • 18 матчів у записі
  • додатковий контент (огляди матчів, репортажі)

Медіасервіс MEGOGO в свою чергу покаже всі 64 матчі світової першості в прямому ефірі.

План показу MEGOGO:

  • 64 матчі в прямому ефірі
  • додатковий контент 

Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

Раніше УНІАН повідомляв, що футбольний клуб "Шахтар" закликав керівництво Міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустити на ЧС-2022 збірну України замість національної команди Ірану.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

  • Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
  • Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.
  • ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.
  • Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу. 

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