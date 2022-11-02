Офіційними трансляторами матчів ЧС-2022 з футболу стануть "Суспільне Спорт" і медіасервіс MEGOGO.
Як повідомляє офіційний сайт "Суспільне Спорт", їх платформа покаже всі матчі турніру, але не всі з них будуть в прямому ефірі.
План показу "Суспільне":
- 46 матчів у прямому ефірі
- 18 матчів у записі
- додатковий контент (огляди матчів, репортажі)
Медіасервіс MEGOGO в свою чергу покаже всі 64 матчі світової першості в прямому ефірі.
План показу MEGOGO:
- 64 матчі в прямому ефірі
- додатковий контент
Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.
Раніше УНІАН повідомляв, що футбольний клуб "Шахтар" закликав керівництво Міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустити на ЧС-2022 збірну України замість національної команди Ірану.
ЧС-2022: що потрібно знати про турнір
- Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
- Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.
- ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.
- Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.