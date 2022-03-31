Джанні Інфантіно вважає, що виключення РФС з ФІФА це "не варіант".

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно пояснив, чому Російський футбольний союз (РФС) не виключили з організації.

"Виключення РФС з ФІФА - не варіант.

Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому", - заявив Інфантіно.

Також Інфантіно заявив, що рішення ФІФА відсторонити російські збірні і клуби від міжнародних турнірів було непростим.

"Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти.

Рішення по Росії приймалося місяць тому. Російський футбольний союз звернувся до Спортивного арбітражного суду, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, засідання конгресу ФІФА пройшло в четвер, 31 березня, в Досі (Катар). Незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, питання про призупинення членства РФС в організації на засіданні не розглядалося.

Більш того, ФІФА не тільки вирішила не виключати Росію, але і затвердила російську мову в якості офіційної в організації.

В кінці лютого ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях через військову агресію Росії.

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