Перемогу англійцям принесли голи Маркуса Рашфорда і Філа Фодена.

У вівторок, 29 листопада, був зіграний матч третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу між командами Англії та Уельсу.

Гра проходила на стадіоні "Ахмад бін Алі" в місті Ер-Райян і завершилася впевненою перемогою команди Гарета Саутгейта.

Рахунок у грі був відкритий тільки в другому таймі, на 50-й хвилині матчу відзначився Маркус Рашфорд. Через дві хвилини збірна Англії подвоїла свою перевагу, гол забив Філ Фоден.

Відео дня

На 68-й хвилині зустрічі Маркус Рашфорд оформив дубль, забивши після передачі Келвіна Філліпса і довів рахунок до розгромного.

Уельс - Англія - 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

Уельс: Уорд, Ампаду, Девіс (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Вільямс (Робертс, 36), Аллен (Колдвелл, 81), Ремзі, Мур, Бейл (Джонсон, 46), Джеймс (Вілсон, 77)

Англія: Пікфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Тріп'єр, 65), Беллінгем, Хендерсон, Райс (Філліпс, 58), Фоден, Рашфорд (Гриліш, 76), Кейн (Вілсон, 57)

Попередження: Джеймс (29), Ремзі (61)

Відео голів:

Перемога над Уельсом дозволила збірній Англії набрати 7 очок і закріпити за собою перше місце в групі В. Збірна Уельсу з одним очком посіла останнє місце в квартеті.

Таким чином, Англії зіграє в 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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