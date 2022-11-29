Збірні Нідерландів і Сенегалу продовжать боротьбу за трофей.

У вівторок, 29 листопада, були зіграні поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу з футболу у групі А.

Збірна Нідерландів на стадіоні "Ель-Байт" здобула перемогу над національною командою Катару.

На 26-й хвилині коді Гакпо відкрив рахунок у грі. Йому асистував Даві Классен. На початку другого тайму Френкі де Йонг зміцнив перевагу нідерландців. Гра і зовсім могла завершитися розгромом, проте арбітр скасував третій гол команди Луї ван Гала. Стівен Бергейс відзначився голом у ворота збірної Катару, але до цього він торкнувся м'яча рукою.

Нідерланди - Катар - 2:0

Голи: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, ван Дейк, Аке, Тімбер, Блінд, де Рон (Копмейнерс, 83), Классен (Бергейс, 66), де Йонг (Тайлор, 86), Депай (Янссен, 66), Гакпо (Вегорст, 82)

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухі, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Ходер, Хатем, Мадібо (Будіаф, 64), Алаа Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Алі (Мунтарі, 64), Афіф

Попередження: Аке (52)

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи зустрічалися збірні Еквадору і Сенегалу.

Гра пройшла на стадіоні "Халіфа Інтернейшнл" в Досі.

Зазначимо, що для виходу в плей-офф ЧС-2022 Еквадору досить було зіграти внічию з Сенегалом, в той час як африканцям потрібна була тільки перемога.

У підсумку, потрібного результату домоглися саме футболісти збірної Сенегалу.

На 44-й хвилині зустрічі нападник збірної Сенегалу Ісмаїла Сарр відкрив рахунок, успішно реалізувавши пенальті. На 68-й хвилині еквадорський півзахисник Мойсес Кайседо зрівняв рахунок. Через дві хвилини захисник Каліду Кулібалі знову вивів збірну Сенегалу вперед, встановивши остаточний рахунок на табло.

Еквадор - Сенегал - 1:2

Голи: Кайседо, 67 - Сарр, 44 (пен.), Кулібалі, 70

Еквадор: Галіндес, Анхело Пресіадо (Поросо, 85), Торрес, Інкапьє, Еступіньян, Франка (Сіфуентес, 46), Груесо (Сармієнто, 46), Кайседо, Плата, Естрада (Реаско, 64), Валенсія

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло, Сісс (Н. Менді, 75), П. Гуйє, І. Ндіає (Б. Дьєнг 75), І. Гуйє, І. Сарр, Діа (Сіссе, 90+5)

Попередження: І. Гуйє

Огляд матчу:

Таким чином, національна команда Сенегалу набрала шість очок і вийшла в плей-офф чемпіонату світу-2022 в Катарі з другого місця в групі А.Еквадор набрав 4 очки і завершив виступ у турнірі.

З першого місця в групі а в плей-офф мундіалю вийшли Нідерланди, які заробили 7 балів. Катар завершив турнір на останньому місці, не набравши жодного бала.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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