У середу, 30 листопада, відбулися поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу у групах C і D.
За підсумками цих ігор були визначені ще чотири учасники 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу.
Група C
У заключному турі цього квартету збірна Аргентини обіграла Польщу, а національна команда Мексики взяла верх у дуелі з Саудівською Аравією.
Положення команд у групі C
За підсумками групового раунду, з цього квартету в плей-офф вийшли збірні Аргентини та Польщі.
Група D
У третьому турі в цій групі сталося відразу два несподіваних результату: збірна Франції поступилася Тунісу, а Австралія переграла Данію.
Положення команд у групі D
З цієї групи в 1/8 фіналу ЧС-2022 вийшли національні збірні Франції та Австралії.
Додамо, що ще чотири учасники плей-офф мундіалю в Катарі визначилися 29 листопада, з груп А і в вийшли Англія, США, Нідерланди і Сенегал.
Чемпіонат світу-2022. Пари 1/8 фіналу
3 грудня
- 17:00 Нідерланди - США
- 21:00 Аргентина - Австралія
4 грудня
- 17:00 Франція - Польща
- 21:00 Англія - Сенегал
Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.