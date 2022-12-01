З груп C і D в 1/8 фіналу мундіалю в Катарі вийшли збірні Аргентини, Польщі, Франції та Австралії.

У середу, 30 листопада, відбулися поєдинки заключного туру групового раунду чемпіонату світу у групах C і D.

За підсумками цих ігор були визначені ще чотири учасники 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу.

Група C

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У заключному турі цього квартету збірна Аргентини обіграла Польщу, а національна команда Мексики взяла верх у дуелі з Саудівською Аравією.

Положення команд у групі C

За підсумками групового раунду, з цього квартету в плей-офф вийшли збірні Аргентини та Польщі.

Група D

У третьому турі в цій групі сталося відразу два несподіваних результату: збірна Франції поступилася Тунісу, а Австралія переграла Данію.

Положення команд у групі D

З цієї групи в 1/8 фіналу ЧС-2022 вийшли національні збірні Франції та Австралії.

Додамо, що ще чотири учасники плей-офф мундіалю в Катарі визначилися 29 листопада, з груп А і в вийшли Англія, США, Нідерланди і Сенегал.

Чемпіонат світу-2022. Пари 1/8 фіналу

3 грудня

17:00 Нідерланди - США

21:00 Аргентина - Австралія

4 грудня

17:00 Франція - Польща

21:00 Англія - Сенегал

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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