Збірна Австралії вперше з 2006 року вийшла в плей-офф чемпіонату світу.

У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового раунду чемпіонату світу з футболу збірна Данії протистояла національній команді Австралії.

Зустріч проходила в місті Ель-Вакра на стадіоні "Ель-Джануб" і завершилася сенсаційною поразкою представника Європи.

Єдиний м'яч у цьому поєдинку на 60-й хвилині забив нападник збірної Австралії Метью Лекі. Він влетів у штрафну, розгойдав захисника данців Йоакіма Меле і ідеально пробив під дальню штангу - голкіпер Каспер Шмейхель не зміг врятувати свою команду від пропущеного м'яча.

Відео дня

Австралія - Данія - 1:0

Голи: Лекі, 60

Австралія: Райан, Дегенек, Суттар, Роулс, Бехіч, Лекі (Хрустіч, 89), Муй, Ірвін, Гудвін (Баккус, 46), Макгрі (Райт, 74), Дюк (МакЛарен, 82)

Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 69), Хойбьєрг, Йєнсен (Дамсгорд, 59), Еріксен, Сков Ольсен (Сков, 69), Брейтуейт (Дольберг, 59), Ліндстрем

Попередження: Бехич, Дегенек - Сков

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила Австралії набрати шість очок, посісти друге місце в квартеті D і вийти в плей-офф ЧС-2022.

Нагадаємо, підопічні Грема Арнольда у другому турі обіграли Туніс (1:0), а в першому турі поступилися збірній Франції (1:4).

Також в 1/8 фіналу з групи D вийшла команда Франції.

Варто відзначити, що в перший і останній на сьогоднішній день раз спортсмени з Австралії виходили в 1/8 фіналу чемпіонату світу в 2006 році. Тоді австралійці мінімально програли Італії (0:1).

Суперники австралійців і французів по першому етапу плей-офф стануть відомі після матчів групи з Польща - Аргентина і Саудівська Аравія - Мексика.

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