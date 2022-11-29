У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу зустрінуться збірні Польщі та Аргентини.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "974" в Досі. Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.
Збірна Польщі стартувала на ЧС-2022 з нічиєю проти національної команди Мексики (0:0). У другому турі поляки здолали Саудівську Аравію (2:0).
Аргентина в першому турі сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2), а в другому переграла збірну Мексики (2:0).
Таким чином, перед заключним туром Польща лідирує в групі з з 4 балами в активі. У Аргентини і Саудівської Аравії по три набраних очки, а Мексика з одним балом займає останнє місце.
Варто зазначити, що переможець матчу Польща - Аргентина займе перше місце в групі з, а команда, що програла, ризикує не вийти в плей-офф турніру.
Польща - Аргентина: прогноз
Букмекери вважають збірну Аргентини фаворитами майбутнього поєдинку. На перемогу південноамериканців коефіцієнт становить 1,50, на нічию - 4,20, а на перемогу Польщі - 8,30.
Найбільш вірогідним результатом матчу аналітики вважають мінімальну перемогу аргентинців з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,50.
Польща - Аргентина: трансляція
В Україні поєдинок третього туру ЧС-2022 між командами Аргентини та Польщі в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.
Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.
Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.