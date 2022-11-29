Переможець цієї дуель займе перше місце в групі С.

У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу зустрінуться збірні Польщі та Аргентини.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "974" в Досі. Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.

Збірна Польщі стартувала на ЧС-2022 з нічиєю проти національної команди Мексики (0:0). У другому турі поляки здолали Саудівську Аравію (2:0).

Відео дня

Аргентина в першому турі сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2), а в другому переграла збірну Мексики (2:0).

Таким чином, перед заключним туром Польща лідирує в групі з з 4 балами в активі. У Аргентини і Саудівської Аравії по три набраних очки, а Мексика з одним балом займає останнє місце.

Варто зазначити, що переможець матчу Польща - Аргентина займе перше місце в групі з, а команда, що програла, ризикує не вийти в плей-офф турніру.

Польща - Аргентина: прогноз

Букмекери вважають збірну Аргентини фаворитами майбутнього поєдинку. На перемогу південноамериканців коефіцієнт становить 1,50, на нічию - 4,20, а на перемогу Польщі - 8,30.

Найбільш вірогідним результатом матчу аналітики вважають мінімальну перемогу аргентинців з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,50.

Польща - Аргентина: трансляція

В Україні поєдинок третього туру ЧС-2022 між командами Аргентини та Польщі в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Вас також можуть зацікавити новини: