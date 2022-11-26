Польща забила у кожному з таймів по одному разу.

У суботу, 26 листопада, в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі протистояла національній команді Саудівської Аравії.

Роберт Левандовські записав до свого активу "гол плюс пас". Він допоміг відзначитися Пйотру Зелінському. Саудівська Аравія наприкінці першого тайму отримала право пробити пенальті, але воротар поляків Войцех Щенсни парирував удар Альдавсарі.

У підсумку на табло 2:0.

Відео дня

Польща - Саудівська Аравія - 2:0

Голи: Зелінськи, 39, Левандовські, 82

Польща: Щенсни, Кеш, Ківіор, Глік, Берешинськи, Бєлік, Крихов'як, Зелінськи (Камінський, 63), Франковськи, Мілік (Пентек, 71), Левандовські

Саудівська Аравія: Аловаїс, Аламрі, Альбулайхі, Альбурайк, Альмалки (Альдосарі, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсарі, Альшехрі (Альобод, 85), Абдулхамід, Альнаджі (Альабед, 46)

Група С: чемпіонат світу в Катарі

В першому турі Польща не змогла обіграти Мексику через незабитий пенальті Левандовські. Саудівська Аравія сенсаційно здолала Аргентину.

В другому турі Аргентина зіграє проти Мексики о 21:00 за київським часом 26 листопада.

30 листопада Польща зіграє проти Аргентини, а Мексика - проти Саудівської Аравії.

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