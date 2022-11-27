Ліонель Мессі став найкращим футболістом матчу Аргентина - Мексика.

У суботу, 26 листопада, в рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини протистояла національній команді Мексики.

Поєдинок команд проходив на стадіоні "Лусаїл Айконік" в Лусаїлі і завершився перемогою аргентинців.

Перша половини зустрічі пройшла практично без моментів, але в двосічній боротьбі.

У другій половині ситуація на полі практично не змінилася. Однак, незважаючи на неспішний темп гри, Аргентина зуміла відкрити рахунок. Сталося це на 64-й хвилині: Анхель Ді Марія віддав передачу з правого флангу в центр на Ліонеля Мессі, який прийняв м'яч перед штрафним майданчиком. Зірковий футболіст Аргентини зважився на удар здалеку і вразив ворота Гільєрмо Очоа з 18 метрів.

У кінцівці другої половини гри збірній Аргентини вдалося подвоїти свою перевагу в матчі. Ліонель Мессі навісив у штрафну з кутового, а півзахисник Енцо Фернандес зумів виграти у опонентів верхову боротьбу і встановив фінальний рахунок на табло.

Аргентина - Мексика - 2:0

Голи: Мессі, 64, Фернандес, 87

Аргентина: Еміліано Мартінес, Акунья, Лісандро Мартінес, Отаменді, Монтьєль (Моліна, 63), Макаллістер (Паласіос, 69), Родрігес (Фернандес, 57), де Пауль, Ді Марія (Ромеро, 69), Лаутаро Мартінес (Хуліан Альварес, 63), Мессі

Мексика: Очоа, Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кевін Альварес (Хіменес, 66), Чавес, Гвардадо (Гутьєррес, 41), Еррера, Вега (Антуна, 66), Лозано (Альварадо, 73)

Попередження: Монтьєль, 43 - Араухо, 22, Гутьєррес, 50, Еррера, 66, Альварадо, 90

Огляд матчу:

Додамо, що Ліонель Мессі був визнаний кращим гравцем цієї зустрічі.

На рахунку легендарного аргентинця вже два м'ячі і один гольовий пас на чемпіонаті в Катарі. У минулому турі аргентинець забив гол, реалізувавши 11-метровий удар у ворота Саудівської Аравії. Незважаючи на забитий гол, Аргентина сенсаційно поступилася у цій зустрічі - 1:2.

Завдяки перемозі у другому турі Аргентина набрала три очки і піднялася на друге місце групи С. Мексика, у якої одне очко, опустилася на четверту сходинку. Лідирує в цьому квартеті збірна Польщі, в активі якої 4 бали. Саудівська Аравія з 3 очками йде на третій сходинці.

У третьому турі збірна Аргентини зіграє проти Польщі, а Мексика поміряється силами з Саудівською Аравією.

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