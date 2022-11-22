Збірну Аргентини перед стартом ЧС-2022 вважали одним з головних фаворитів турніру.

У вівторок, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини протистояла національній команді Саудівської Аравії.

Гра проходила на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася сенсаційною перемогою саудитів з рахунком 2:1.

Аргентина домінувала в першому таймі і забила чотири голи, проте зарахований був тільки один з них - інші скасували через офсайд.

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Єдиний легальний гол аргентинців записав на свій рахунок Ліонель Мессі, який реалізував пенальті.

Другий тайм розпочався з двох швидких голів Саудівської Аравії. На 48-й хвилині забив Салех Аль-Шехрі, на 53-й хвилині - Салем Аль-Давсарі.

Аргентинська збірна до фінального свистка створила цілий ряд моментів, проте жоден з них реалізувати не вдалося. Саудівська Аравії сенсаційно обіграла претендента на чемпіонство в турнірі.

Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2

Голи: Мессі, 10 (пен.) - Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53

Аргентина: Д. Мартінес, Моліна, Ромеро (Лісандро Мартінес, 59), Отаменді, Тальяфіко (Акунья, 71), де Пауль, Паредес (Фернандес, 59), Ді Марія, Мессі, Гомес (Альварес, 59), Лаутаро Мартінес

Саудівська Аравія: Аль-Уваіс, Абдулхамід, Аль-Тамбакті, Аль-Булаігі, Аль-Шахрані (Аль-Брік, 90+9), Аль-Шехрі (Аль-Ганама, 78), Канно, Аль-Малкі, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж (Аль Абед, 45+3, Аль-Амрі, 88), Аль-Бурайкан (Асір, 88)

Попередження: Аль-Малкі, Аль-Булаігі, Аль-Давсарі, Абдулхамід, Аль-Абед

Огляд матчу:

Таким чином, команда Саудівської Аравії набрала три очки і очолила турнірну таблицю групи С.

Мексика і Польща ще не почали свої виступи в світовій першості. Їхній матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок гри - о 18:00 за київським часом.

У наступному турі збірна Аргентини зіграє з Мексикою, а Саудівська Аравія - з Польщею. Ігри заплановані на 26 листопада.

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