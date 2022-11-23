Перемогу збірній Франції принесли голи Рабьо, Жиру і Мбаппе.

У середу, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Франції протистояла національній команді Австралії.

Гра пройшла на стадіоні "Ель-Джануб" і завершилася з рахунком 4:1 на користь команди Дідьє Дешама.

Через дев'ять хвилин після початку матчу перший гол забив нападник австралійців Крейг Гудвін, якому асистував Метью Лекі. На 27-й хвилині Адрієн Рабьо відновив рівність на табло, гольову передачу віддав вийшов на заміну Тео Ернандес. Незабаром Олів'є Жиру вивів французів вперед, а Рабьо в цей раз виступив в ролі асистента. У другому таймі Кіліан Мбаппе зміцнив перевагу команди Дідьє Дешама. Після цього Жиру оформив дубль.

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Франція - Австралія - 4:1

Голи: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвін, 9

Франція: Льоріс, Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Ернандес (Т. Ернандес, 13), Грізманн, Чуамені (Фофана, 76), Рабьо, Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89), Мбаппе

Австралія: Райан, Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегіч, Макгрі (Мобіл, 73), Муй, Ірвін (Баккус, 84), Лекі, Дюк (Каммінгс, 56), Гудвін (Куол, 73)

Попередження: Дюк, Ірвін, Муй

Огляд матчу:

Варто зазначити, що для 36-річного Олів'є Жиру голи в цьому матчі стали 50-м і 51-м за французьку збірну. Таким чином, він наздогнав Тьєррі Анрі в списку найкращих бомбардирів в історії національної команди.

У той же час 36-річний гравець "Мілана" став найстаршим бомбардиром в історії своєї національної команди.

Також додамо, що в грі проти Австралії важку травму отримав захисник збірної Франції Лукас Ернандес, через яку був замінений ще в першому таймі. Як повідомляє прес-служба збірної Франції, у 26-річного футболіста розрив хрестоподібної зв'язки і на ЧС-2022 він більше не зіграє.

"Лукас Ернадес постраждав від розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Йому довелося відмовитися від участі в чемпіонаті світу. Вся команда бажає йому якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Збірна Франції має кадрові проблеми через травми. На чемпіонаті світу не можуть зіграти травмовані Карім Бензема, Поль Погба, Крістофер Нкунку, Преснель Кімпембе, Майк Меньян і Н'голо Канте.

У групі D з Австралією і Францією грають також збірні Данії та Тунісу. Вони поєдинок в рамках першого туру завершився внічию 0:0.

Таким чином, після першого туру Франція лідирує в квартеті з 3 очками. У Данії і Тунісу по одному балу, Австралія без набраних очок йде на останньому місці.

У наступному турі Франція зіграє проти Данії, а Австралія поміряється силами з Тунісом. Матчі заплановані на 26 листопада.

Нагадаємо, Франція є чинним чемпіоном світу. Також французи ставали чемпіонами в 1998 році. Австралійці беруть участь в мундіалі в шостий раз. Вони виходили з групи в 2006-му.

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