Нульова нічия Данії і Тунісу стала першою на чемпіонаті світу в Катарі.

У вівторок, 22 листопада, в поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Данії зустрічалася з національною командою Тунісу.

Зустріч команд проходила на стадіоні "Едьюкейшн Сіті" в Ер-Райяні і завершилася внічию 0:0.

На 23-й хвилині форвард тунісців Іссам Жебалі втік до воріт суперника і зумів переграти Каспера Шмейхеля, проте лінійний арбітр зафіксував офсайд. До перерви африканська команда мала ще кілька моментів для того, щоб відкрити рахунок, проте зробити цього не зуміла.

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У другій половині зустрічі арбітр через офсайд не зарахував вже м'яч данського форварда Андреаса Скова Ольсена. Підсумок - нульова нічия.

Данія - Туніс - 0:0

Данія: Шмейхель, Андерсен, Кьєр (Йєнсен, 65), А. Крістенсен, Мехле, Р. Крістенсен, Ділейні (Дамсгорд, 45), Еріксен, Хейбьєрг, Сков Ольсен (Ліндстрем, 65)

Туніс: Дамен, Тальбі, Меріах, Бронн, Дрегер (Кешріда, 88), Скірі, Лаідуні (Сассі, 88), Абді, Бен Слімані (Сліті, 67), Мсакні (Межбрі, 80), Жебалі (Хеніссі, 80)

Попередження: Крістенсен, Йєнсен - Хенніссі

Огляд матчу:

Варто зазначити, що в матчі між збірними Данії і Тунісу був зафіксований рекорд чемпіонатів світу з ударів після кутових, повідомляє портал Opta.

Всього команди пробили по воротах 24 рази, при цьому 15 ударів було завдано після розіграшу кутових, яких у матчі було призначено 20. Статистика ведеться з 1966 року.

Крім того, ця нульова нічия стала першою на чемпіонаті світу в Катарі.

У групі D також виступають збірні Франції та Австралії. Їх очний матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У другому турі групового етапу ЧС-2022 збірна Данії зіграє проти Франції, а Туніс поміряється силами з Австралією. Матчі заплановані на 26 листопада.

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