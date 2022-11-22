Збірна Франції зіграє в стартовому турі ЧС-2022 проти Австралії.

У вівторок, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу національна збірна Франції зіграє проти команди Австралії.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ель-Джануб" в місті Ель-Вакра.

Збірна Франції є чинним чемпіоном світу і їх вважають одними з головних фаворитів ЧС-2022. Після тріумфу на ЧС-2018 у французів були і злети, і падіння: перемога в Лізі націй 2020/2021, виліт з Євро-2020 на стадії 1/8 фіналу і провал в Лізі націй 2022/2023, де вони ледь не вилетіли в Дивізіон В.

Відео дня

Французька збірна не дорахувалася відразу декількох ключових футболістів: Поль Погба і Нголо Канте пропустять турнір в Катарі через травми, вже в розташуванні команди пошкодження отримали Преснель Кімпембе і Крістофер Нкунку, а також "вилетів" володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема.

Відсутність цих гравців навряд-чи завадить французам обіграти Австралію в 1-му турі, проте захистити титул чемпіонів команді Дешама буде непросто.

Франція і Австралія вже перетиналися раніше на чемпіонаті світу. Чотири роки тому вони також зустрічалися на груповому етапі, де Франція виграла з рахунком 2:1 завдяки пенальті Антуана Грізманна і автоголу Азіза Бехіча.

Єдина перемога Австралії над Францією датована червнем 2001-го - тоді на Кубку конфедерацій єдиний м'яч записав на свій рахунок Клейтон Зейн.

Франція - Австралія: прогноз

Збірна Франції є явним фаворитом у цьому протистоянні.

Так, на перемогу Франції можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,28, на нічийний результат - 6,20. Перемога збірної Австралії оцінюється коефіцієнтом 12,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,45. Гол Франції оцінюють в 1,08, а на те, що відзначиться збірна Австралії можна поставити з коефіцієнтом 2,21.

Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом матчу буде перемога збірної Франції з рахунком 2:0. Коефіцієнт на таку подію - 5,50.

Франція - Австралія: трансляція

В Україні поєдинок чинних чемпіонів світу проти збірної Австралії в прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт, а також відеосервіс MEGOGO.

Крім того, трансляція поєдинку Франція - Австралія буде доступна на Київстар ТБ.

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що крім Франції та Австралії, в групі D також виступають збірні Данії та Тунісу.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: