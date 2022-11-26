Австралія набрала перші очки на турнірі.

У суботу, 26 листопада, в поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Австралії зустрічалася з національною командою Тунісу.

Зустріч команд завершилася перемогою австралійців з рахунком 0:1, хоча букмекери вважали Туніс фаворитом матчу.

Туніс – Австралія – 0:1

Відео дня

Гол: Дюк, 23

Туніс: Дамен, Дрегер (Сассі, 46), Мер'я, Бронн (Кешріда, 73), Тальбі, Абді, Сліті, Схірі, Лаїдуні (Хазрі, 67), Мсакні, Жебалі (Хеніссі, 73)

Австралія: Раян, Карачіч (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехіч, Муй, Ірвайн, Макгрі (Хрустіч, 64), Леккі, Дюк (Макларен, 64), Гудвін

Відео переможного голу у матчі Туніс - Австралія

У першому турі Туніс відібрав очки у Данії, а Австралія потрапила під "гарячу руку" французам.

26 листопада о 18:00 Франція та Данія проведуть свій матч другого туру.

ЧС-2022 у Катарі

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходить з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

30 листопада у третьому турі Туніс поміряється силами з Францією, а Данія - з Австралією.

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