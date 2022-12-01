Мексика посіла третє місце в групі C і завершила свої виступи на чемпіонаті світу в Катарі.

У середу, 30 листопада, відбувся поєдинок заключного туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, в якому Мексика грала проти Саудівської Аравії.

Зустріч пройшла в Лусаїлі на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася перемогою мексиканської збірної.

Рахунок у грі на 48-й хвилині відкрив нападник Енрі Мартін. Мексиканці заробили кутовий на лівому фланзі. Після навісу у воротарську Сесар Монтес випередив суперника і зробив знижку на Мартіна, який з півтора метрів вколотив м'яч у сітку. Подвоїв перевагу мексиканців на 52-й хвилині Луїс Чавес. Він виконав відмінний удар зі штрафного, направивши м'яч у праву дев'ятку.

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На 95-й хвилині один м'яч відіграв півзахисник саудівців Салем Аль-Давсарі, встановивши остаточний рахунок.

Саудівська Аравія - Мексика - 1:2

Голи: Аль-Давсарі, 90+5 - Мартін, 48, Чавес, 53

Саудівська Аравія: Аль-Оваіс, Тамбакті, Аль-Болеахі (Шарахілі, 37), Аль-Амрі, Абдулхамід, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам, Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі

Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо-Альварес, Пінеда (Хіменес, 77), Чавес, Лозано, Мартін (Родрігес, 77), Вега (Антуні, 46)

Попередження: Альварес, 16, Аль-Шехрі, 28, Аль-Хассан, 34, Тамбакті, 52, Маду, 81

Огляд матчу:

Варто зазначити, що ця перемога не дозволила Мексиці вийти в плей-офф ЧС-2022. В їх активі чотири очки після трьох матчів, вони поступилися Польщі (чотири очки) за різницею забитих і пропущених м'ячів (2-2 у Польщі, 2-3 - у Мексики).

Перше місце в групі з посіла збірна Аргентини, який в останньому турі обіграла Польщу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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