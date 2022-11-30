У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового раунду чемпіонату світу-2022 зустрічалися збірні Польщі та Аргентини.
Поєдинок проходив на стадіоні "974" в Досі і завершився перемогою південноамериканської команди.
Збірна Аргентини забила перший гол у грі на 46-й хвилині, відзначився Алексіс Макаллістер після передачі Науеля Моліни. На 67-й хвилині матчу Хуліан Альварес забив другий гол у ворота збірної Польщі, асистував йому Енцо Фернандес.
Польща - Аргентина - 0:2
Голи: Макаллістер, 46, Альварес, 67
Відео голів:
Додамо, що Ліонель Мессі провів свій 22-й матч на чемпіонатах світу - це рекорд національної команди Аргентини. Мессі обійшов за цим показником Дієго Марадону, який взяв участь у 21 матчі на чемпіонаті світу.
На сьомій хвилині гри з Польщею Мессі міг забити гол, але не зміг реалізувати пенальті. Його удар відбив польський голкіпер Войцех Щенсни.
За підсумками групового раунду збірна Аргентини набрала 6 очок і посіла перше місце в турнірній таблиці. Польща і Мексика заробили по 4 бали, але поляки обійшли мексиканців завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів і зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022.
Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.