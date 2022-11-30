Збірна Аргентини посіла перше місце в групі С.

У середу, 30 листопада, в рамках третього туру групового раунду чемпіонату світу-2022 зустрічалися збірні Польщі та Аргентини.

Поєдинок проходив на стадіоні "974" в Досі і завершився перемогою південноамериканської команди.

Збірна Аргентини забила перший гол у грі на 46-й хвилині, відзначився Алексіс Макаллістер після передачі Науеля Моліни. На 67-й хвилині матчу Хуліан Альварес забив другий гол у ворота збірної Польщі, асистував йому Енцо Фернандес.

Відео дня

Польща - Аргентина - 0:2

Голи: Макаллістер, 46, Альварес, 67

Відео голів:

Додамо, що Ліонель Мессі провів свій 22-й матч на чемпіонатах світу - це рекорд національної команди Аргентини. Мессі обійшов за цим показником Дієго Марадону, який взяв участь у 21 матчі на чемпіонаті світу.

На сьомій хвилині гри з Польщею Мессі міг забити гол, але не зміг реалізувати пенальті. Його удар відбив польський голкіпер Войцех Щенсни.

За підсумками групового раунду збірна Аргентини набрала 6 очок і посіла перше місце в турнірній таблиці. Польща і Мексика заробили по 4 бали, але поляки обійшли мексиканців завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів і зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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