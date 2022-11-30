Незважаючи на поразку, збірній Франції вдалося зберегти за собою перше місце в групі D.

У середу, 30 листопада, в заключному турі групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Франції протистояла Тунісу.

Поєдинок цих команд проходив на стадіоні "Едьюкейшн Сіті" в місті Ер-Райян і завершився сенсаційною перемогою африканської команди.

Перша половина зустрічі пройшла з перевагою Тунісу, який менше володів м'ячем, але частіше бив по воротах - чотири спроби, з яких дві були в площину. Франція тільки володіла м'ячем і намагалася запобігти будь-яким спробам взяття воріт з боку суперника і майже не думала про свої атаки.

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У другому таймі ситуація продовжилася, і в підсумку перевага Тунісу реалізувалася у вигляді забитого м'яча. На 58-й хвилині відзначився нападник Вахбі Хазрі, який пробіг від середини поля до штрафного і низом покотив м'яч у дальній кут. Після цього Туніс відійшов в оборону і грав на контратаках.

На 90 + 8-й хвилині Антуан Грізманн зрівняв рахунок і приніс, здавалося, своїй команді нічию. Однак пізніше гол скасували після фінального свистка, і перемогу в підсумку здобув Туніс - 1:0.

Туніс - Франція - 1:0

Гол: Хазрі, 58

Туніс: Дамен, Меріах, Гандрі, Тальбі, Кешріда, Скірі, Лаідуні, Маалуп, Бен Сліман (Абді, 83), Хазрі (Жебалі, 60), Бен Ромдан (Шаалалі, 74)

Франція: Манданда, Дісасі, Варан (Саліба, 63), Конате, Камавінга, Чуамені, Фофана (Грізманн, 73), Верету (Рабьо, 63), Коман (Мбаппе, 63), Коло Муан, Гендузі (Дембеле, 79)

Попередження: Кешріда

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця поразка ніяк не вплинула на турнірне становище збірної Франції, яка зберегла за собою перше місце в групі D з 6 очками. Австралія обіграла в заключному турі Данію і теж набрала 6 очок, зайнявши другу позицію. Обидві команди виходять в плей-офф ЧС-2022.

Збірні Тунісу (4 очки) і Данія (1 очко) завершили свою боротьбу на мундіалі.

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