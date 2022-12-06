Воротар збірної Марокко не пропустив жодного голу в серії пенальті.

У вівторок, 6 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу - 2022 з футболу, в якому зустрічалися національні збірні Іспанії та Марокко.

Гра проходила на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті" в місті Ер-Райян і завершилася тріумфом африканської команди.

На 25-й хвилині футболісти збірної Іспанії мали хорошу можливість відкрити рахунок у матчі - Ферран Торрес отримав м'яч у штрафному, зробив скидку на Гаві, який пробив у поперечину.

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На 123-й хвилині півзахисник іспанської збірної Пабло Сарабія упустив другу приголомшливу можливість вирвати перемогу в грі, пробивши в штангу після навісу з флангу.

Так як команди не змогли забити після закінчення 120 хвилин, гра перейшла в серію пенальті. Головним героєм серії пенальті став воротар збірної Марокко Яссін Буну, який відбив два удари іспанців з "точки", ще один удар гравця європейської команди прийшовся у штангу.

Марокко - Іспанія - 0:0 (3:0 пен.)

Марокко: Буну, Хакімі, Саїсс, Агерд (Ель-Ямік, 84), Мазрауі (Аттіат-Аллаль, 82), Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддіра, 82), Зієш, Ен-Несірі (Сабірі, 82), Буфаль (Ез Абді, 66)

Іспанія: Сімон, Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98), Гаві (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педрі, Ф. Торрес (Вільямс, 75; Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98)

Огляд матчу:

Додамо, що збірна Марокко вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

В 1/4 фіналу ЧС-2022 марокканці зіграють з переможцем протистояння Португалія - Швейцарія. Гра швейцарців з португальськими футболістами відбудеться 6 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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