Кріштіану Роналду і компанія битимуться зі збірною Швейцарії за путівку в 1/4 фіналу мундіалю в Катарі.

У вівторок, 6 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу відбудеться поєдинок між збірною Португалії проти національної команди Швейцарії.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл.

На стадії групового раунду збірна Португалії виступала в квартеті Н з Південною Кореєю, Уругваєм і Ганою. Португальці стартували на турнірі з перемоги над ганцями (3:2), потім обіграли національну команду Уругваю (2:0) і в заключному турі сенсаційно поступилися Південній Кореї (1:2).

Відео дня

Команда Фернанду Сантуша посіла перше місце у своїй групі.

Збірна Швейцарії на шляху до 1/8 фіналу ЧС-2022 перемогла Камерун (1:0), мінімально поступилася збірній Бразилії (0:1) і в останньому турі групового турніру переграла національну команду Сербії (3:2).

Португалія - Швейцарія: прогноз

Збірна Португалії є фаворитом майбутнього протистояння, на думку аналітиків.

Ставки на тріумф португальців приймаються з коефіцієнтом 1,88. Тріумф національної команди Швейцарії оцінюється коефіцієнтом 4,70. Нічия - 3,60.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,99. Гол Португалії оцінюють в 1,23, а на те, що відзначиться збірна Швейцарії можна поставити з коефіцієнтом 1,62.

Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом матчу буде перемога збірної Португалії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на таку подію - 6,30.

Гол Кріштіану Роналду в матчі з швейцарцями оцінюється коефіцієнтом 2,60.

На прохід збірної Португалії в 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,44. Підсумковий тріумф Швейцарії - 2,95.

Португалія - Швейцарія: трансляція

В Україні матч 1/8 фіналу ЧС-2022 між національними командами Португалії та Швейцарії в прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

В ефірі місцевих телеканалів суспільного цей поєдинок буде показаний у записі.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 переможець пари Португалія - Швейцарія гратиме проти найсильнішого в дуелі збірних Іспанії та Марокко. Ці команди свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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