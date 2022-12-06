Марокканці спробують здолати збірну Іспанії на шляху до чвертьфіналу ЧС в Катарі.

У вівторок, 6 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Іспанії та Марокко.

Поєдинок команд пройде на стадіоні "Едьюкейшн Сіті" в місті Ер-Райян.

Збірна Марокко несподівано впевнено пройшла груповий етап, посівши перше місце в квартеті F. представники Африки на шляху до 1/8 фіналу зіграли внічию проти збірної Хорватії (0:0) і обіграли Бельгію (2:0) і Канаду (2:1).

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Національна команда Іспанії дуже потужно стартувала на турнірі, розгромивши Коста-Ріку з рахунком 7:0, потім послідувала нічия зі збірною Німеччини (1:1) і сенсаційна поразка від Японії (1:2). Таким чином, іспанці набрали 4 очки і посіли друге місце в групі Е.

Марокко - Іспанія: прогноз

Аналітики вважають іспанців беззаперечними фаворитами протистояння з марокканською збірною.

Так, коефіцієнт на перемогу збірної Іспанії в основний час становить 1,52, на нічию - 4,20, а тріумф національної команди Марокко оцінюється коефіцієнтом 7,50.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,20. Гол Марокко оцінюють в 1,92, а на те, що відзначиться збірна Іспанії можна поставити за 1,16.

На думку букмекерів, поєдинок, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 або 2:0 на користь Іспанії, коефіцієнт на даний результат - 5,80.

Марокко - Іспанія: трансляція

В Україні поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 між командами Марокко та Іспанії в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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